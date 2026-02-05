Morata y Lafuente exigen mantener Cofrentes, el túnel pasante y una financiación justa para mantener la competitividad

Mesa organizada por La Razón con el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus; el presidente de la Diputació, Vicent Mompó; el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, han defendido este jueves que la Comunitat Valenciana necesita "energía estable" con el mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), terminar con la infrafinanciación y ejecutar infraestructuras estratégicas como el túnel pasante, entre otras medidas, para mantener y reforzar la competitividad de las empresas valencianas.

Así lo han manifestado en la mesa de debate 'Infraestructuras estratégicas en la Comunitat Valenciana: construir para crecer', en un foro organizado por el diario La Razón, en el que han participado, junto a Lafuente y Morata, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó.

Sobre las infraestructuras necesarias en la Comunitat Valenciana para la próxima década, Vicente Lafuente ha señalado que "no podemos hablar de una obra específica, es la suma de muchas cosas", al tiempo que ha advertido que "no basta solo con construir, sino que hay que ser eficiente en el tiempo" porque "la falta de mantenimiento está generando problemas tremendos".

El presidente de la patronal ha asegurado que "lo importante van a ser los núcleos importantes" como los ejes ferroviarios, los aeropuertos y puertos. Para ellos, ha reivindicado intermodalidad, no solo en Valencia sino en toda la Comunitat. Igualmente, ha pedido inversión en infraestructuras hídricas y en resiliencia climática; "acceso a energía suficiente y de calidad" e infraestructuras de preparación y formación de talento.

José Vicente Morata ha concretado que "hace falta energía estable" porque los sectores económicos que pueden llegar a la Comunitat Valenciana son intensivos en energía, y por ello ha reclamado que no se cierre la central nuclear de Cofrentes, así como inversiones en digitalizar las redes eléctricas.

El representante de Cámara Valencia ha reclamado "retomar una infraestructura clave que es el túnel pasante", porque "no hay ciudad que no tenga" y "no hay un Corredor Mediterráneo sin túnel pasante". Igualmente, ha pedido infraestructuras hídricas porque "el agua en la provincia de Valencia existe, lo que tenemos que hacer es canalizarla".

VISIÓN METROPOLITANA Y ATENCIÓN AL INTERIOR

Igualmente, ha subrayado que la Comunitat Valenciana compite con Madrid y Barcelona como zonas metropolitanas, y por tanto ha pedido "conciencia de un área metropolitana real", ya que además los grandes núcleos ejercen más presión ante el Estado, ha apuntado. Ha pedido también dotarla de tecnologías de vanguardia y 5G.

Lafuente ha añadido que a todo esto se deben sumar políticas contra la despoblación en zonas de interior, para atrer empresas a esas zonas, y ha coincidido en que Cofrentes es "absolutamente innegociable" y debe acompañarse de una agilización administrativa ante el "atasco importante" en las licencias de energías renovables. En ese punto, ha reconocido el "cambio de tendencia" con el actual Consell.

Para el presidente de la CEV, a Comunitat Valenciana "tiene todo" y lo que hay que hacer es "pelear para no pagarlo nosotros solos". En ese punto, ha lamentado el "daño tremendo" por la infrafinanciación. Además, ha incidido en el "agravio comparativo" de inversiones de la provincia de Alicante, "la provincia 52 de 52", que está "año tras año a la cola" por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, el presidente de la Diputació ha comentado que "se suele decir que cada uno es libre de vivir dnde quiera, pero esa libertad no es real, no eres libre de vivir en un pueblo de interior si no tiene medios de transporte o empleo". "Queremos una institución que no solo reparta dinero y sirva de cajero automático, sino que sirva para gestionar", ha afirmado, para apelar a una "visión territorial de toda la provincia".

Mompó ha subrayado la importancia de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y el Plan Sur, ante las catástrofes como la dana, y ha señalado que este tipo de inversiones "deben ser estatales y el Gobierno debe cumplir con una necesidad reivindicada y que ya es por la vida".

"ESTRANGULAMIENTO" POR LA FINANCIACIÓN

Desde la Generalitat, Martínez Mus ha denunciado que los intereses por la deuda vinculada a la infrafinanciación suponen dos millones de euros anuales más que el presupuesto total de su Conselleria de Infraestructura y Medio Ambiente. "Va a llegar un momento en el que el estrangulamiento nos va a impedir hacer cualquier tipo de inversión", ha lamentado, y ha señalado que eso se suma al déficit en inversiones del Gobierno.

El vicepresidente tercero ha puesto en valor el plan de simplificación administrativa del Consell y las figuras específicas contempladas en la Ley del Suelo para pequeños municipios, como también el esfuerzo "importante" de la Generalitat en el transporte interurbano, que tenía "el 90% de las concesiones caducadas" al inicio de legislatura.

Todos los participantes han apostado por la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos y Martínez Mus ha destacado que, en la ejecución de la CV-95 en Torrevieja (Alicante), se ha decidido recurrir a la fórmula de concesión administrativa con un modelo de peaje por disponibilidad, con el que la administración pagará a la empresa en función del uso de la vía. La intención de la administración es "extender" esta fórmula a "otros ejes importantes", incluidos hospitales o centros educativos.