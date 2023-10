Moreno aboga por unir Mostra y Cinema Jove "sin renunciar" a sus actividades: "Es una manera más rápida de crecer"

El edil de Cultura ve "apetecibles para cualquier ciudad" los premios Feroz o Forqué y dice que "se podría negociar por ellos"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hacer un "gran festival referente y puntero" uniendo la Mostra de València-Cinema del Mediterrani y Cinema Jove "sin renunciar a ninguna de las actividades" que se realizan hasta ahora. Esta es la idea en la que trabajan el Ayuntamiento de València y la Generalitat para unir ambos certámenes cinematográficos "en el tiempo o dentro de una misma entidad" con el objetivo de "potenciarlo y que tenga más presupuesto". "Es una manera más rápida de crecer".

Así lo ha aseverado el concejal de Cultura del consistorio valenciano, José Luis Moreno, a Europa Press al ser preguntado por su intención, anunciada en entrevistas en varios medios, de propiciar un único encuentro cinematográfico en la ciudad.

"En mi cabeza lo que hay es un proyecto que lleva encima de la mesa del sector audiovisual más de veinte años, no es algo que se le ha ocurrido a alguien recientemente. La ciudad tiene dos festivales de presupuesto mediano y lo que nos gustaría en València es tener en la ciudad un festival que fuera referente en el ámbito nacional e incluso internacional. Aunque la Mostra y Cinema Jove ya lo son, queremos que sea un festival más puntero", ha desarrollado.

Lo que recalca el edil, en una entrevista con Europa Press, es que

se haría "sin renunciar a las actividades que hacía cada festival". En este punto, se ha referido a la continuidad del Encuentro Audiovisual de Jóvenes de Cinema Jove o una sección de cine mediterráneo, "lo que no quiere decir que no pueda haber otra sección diferenciada de esas", ha apostillado.

Y ha insistido: "Las actividades queremos que se mantengan, pero queremos potenciarlo más y que durante diez días la ciudad sea un referente en el ámbito audiovisual nacional e internacional".

Asimismo, ha resaltado que tanto la Mostra (que se celebra en octubre) como Cinema Jove, en junio, --certámenes que conoce bien por su etapa como director adjunto de audiovisuales del Institut Valencià de Cultura-- "tienen carencias de estructura administrativa y de personal" por lo que "uniéndolos los hacemos más fuertes". "Es una unión de festivales, pero sin que eso suponga la desaparición de ninguna de las actividades de ambos", ha apostillado.

Se ha mostrado convencido de que "hay que apoyar a los nuevos realizadores, pero darle algo más para que el festival sea aún más atractivo y que gane la ciudadanía y el sector audiovisual, porque, al final, los festivales son lugares de encuentro para los profesionales".

Como la Mostra es un festival impulsado por la Generalitat, ya ha habido conversaciones con esta administración. "Y parece que vamos en la misma línea", ha afirmado.

"NO QUEREMOS PRECIPITARNOS"

A partir de aquí, ha continuado el edil, "lo que tenemos que ver es si lo acometemos inmediatamente o aún tenemos que esperar un año". "No queremos precipitarnos y lo que deseamos es que esté todo bien estructurado. Podría ser en 2024 o podría ser en 2025, depende de lo que nos cueste hacer una estructura que pueda hacerse cargo de toda esa actividad. Estamos en negociación, pero no vamos a precipitarnos, vamos a hacerlo cuando se pueda hacer y sin prisas, ya que esta no es una suma matemática".

Por otra lado, sobre el refuerzo del papel de València como sede de rodajes, ha comentado que desde la Concejalía de Turismo se está preparando una ordenanza nueva para "facilitar" las filmaciones "lo máximo posible", especialmente en todo lo relativo a facilidades burocráticas y de ocupación de espacio.

"A la hora de rodar y salir de los entornos habituales como pueden ser Madrid y Barcelona, que están ya muy quemados entre comillas por rodajes, y venir a lugares nuevos como puede ser València, se necesitan facilidades", ha defendido Moreno, que ha apuntado que el borrador se encuentra "bastante avanzado aunque aún precisa de algún retoque".

Otro tema relacionado con el audiovisual es la posibilidad de que el Archivo Berlanga adquirido por el Ministerio de Cultura se instale en València. Al respecto, el concejal ha señalado que está "en conversaciones con Filmoteca Española para ver si eso se plasma, pero no hay más avances, más allá de unas primeras conversaciones para ver si el Ministerio sigue teniendo esa intención de trasladar el archivo a València".

El edil considera que sería algo "bueno, una primera piedra para poner 'la patita' de València audiovisual, igual que ponemos con Sorolla la de la pintura, pues que Berlanga fuera esa 'pata' audiovisual que empezará a darle luego más repercusión al resto del audiovisual valenciano".

Por último, interrogado por una posible vuelta de los Premios Goya a la capital valenciana --que ya los acogió en 2022-- ha manifestado que "hay que valorarlo", puesto que es algo que tiene un coste elevado.

Aquí ha puntualizado que "hay otros tipos de premios que igual son más asequibles, como pueden ser los Forqué o los Feroz, que también tienen una cierta repercusión y esas opciones están sobre la mesa". No obstante, ha aclarado que no se ha empezado a negociar nada sobre ellos. "Pero sabemos que son unos eventos que, si en un momento tenemos la oportunidad de que vengan a València, son apetecibles para cualquier ciudad y se podría negociar por ellos".

CAMPUS VERANO

Lo que sí se va a mantener es el Campus de Verano de la Academia de Cine con la colaboración de Netflix y el apoyo del Ayuntamiento de Valencia.

"Queremos mantener esa relación estrecha con la Academia y que haya un evento importante de audiovisual en la ciudad. La Academia trabaja muy bien en eso. Además, está muy implicado en Netflix, de manera que contiene elementos muy actuales pues las plataformas que en estos momentos son las que están un poco dirigiendo la línea del audiovisual internacional. Para nosotros es un evento importante y que queremos mantener", ha concluido.