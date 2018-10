La Mostra de València ofrecerá una panorámica del cine palestino contemporáneo

Publicado 12/09/2018 14:32:48 CET

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani --que celebra su 33 edición del 18 al 28 de octubre en los cines Babel y en IVC-La Filmoteca-- incluirá en su programación una panorámica sobre el cine palestino contemporáneo.

Así, junto al repaso a la última hornada cinematográfica hecha en el mediterráneo en su Sección Oficial, la sección informativa y los ciclos homenajes, Mostra de València-Cinema del Mediterrani quiere "visibilizar la creación cinematográfica palestina y la diversidad de puntos de vista que la generan", explican los responsables del certamen en un comunicado.

"El cine palestino se enfrenta continuamente a los problemas de visibilidad y desde Mostra de València queremos generar el espacio para que esa mirada se proyecte", afirma la concejala de cultura del Ayuntamiento de València, Gloria Tello.

La organización señala que "de la necesidad de hacer visible Palestina y del reconocimiento de su realidad, el cine se convierte en una pieza esencial". "Hablar de cine palestino --prosiguen-- significa descubrir una cinematografía que está muy vinculada la historia de su pueblo, construida a base de miradas de palestinos desde el interior del conflicto o de cineastas extranjeros sensibilizados con la causa palestina. Un cine que que se caracteriza por la búsqueda de autenticidad, de identidad, de un imaginario propio oculto muchas veces por el ruido del enfrentamiento".

ESTRENOS EN ESPAÑA

El ciclo 'Palestina, aquí y ahora' de Mostra de València incluye ocho largometrajes de ficción, dos de ellos estrenos absolutos en España 'Writing on Snow' de Rashid Masharawi y 'The reports on Sarah and Saleem' de Muayad Alayan, y tres de las películas han sido dirigidas por mujeres cineastas.

El ciclo 'Palestina, aquí y ahora' de la 33 edición de Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani ha contado con el asesoramiento del movimiento BDS.