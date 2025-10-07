La Mostra viaja por "la evolución de la ilustración y diseño" con carteles de Valdés, Mariscal o Ana Juan

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani propone como homenaje a sus 40 años de historia un recorrido por "la evolución del diseño y la ilustración" de la ciudad de València a través de toda su cartelería - PEDRO J. CASTILLO FERNANDEZ

El festival ofrece una selección de 20 palmeras de oro que repasan más de cuatro décadas de la historia cinematográfica del Mediterráneo

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani propone como homenaje a sus 40 años de historia un recorrido por "la evolución del diseño y la ilustración" de la ciudad de València a través de toda su cartelería. Además, ofrecerá una retrospectiva a partir de 20 Palmeras de Oro que, desde el año 80, han acompañado en este camino del festival y repasan "más de cuatro décadas de la historia cinematográfica del Mediterráneo".

La presentación ha tenido lugar este martes en la galería del Tossal y ha contado con la presencia del concejal de Acción Cultural y presidente del Palau de la Música, Jose Luis Moreno; la directora de la Mostra, Sara Mansanet; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, y la comisaria de la muestra, Marisa Giménez.

La comisaria ha apuntado que el montaje de la exposición se ha ido recomponiendo a través de préstamos de la Filmoteca de València, cesiones de artista como Iván Romero o compras a coleccionista de arte.

En este sentido, ha señalado que, una vez conseguidos todos los carteles de la colección, ha sido "un gusto" poder exponerlos para "darle importancia al diseño, la difusión, lo que es el cartel en cualquier evento y, sobre todo, para ver el proceso de lo que ha sido la Mostra' todos estos años".

De este modo, Giménez ha comentado que los 40 carteles se han agrupado por décadas y que, a través de ellos, se puede observar "la evolución de lo que es el diseño y la ilustración en la ciudad".

"GRANDES NOMBRES DEL DISEÑO Y LA ILUSTRACIÓN"

"Hay muchísimos grandes nombres del diseño, de la ilustración y de las artes plásticas", ha subrayado la comisaria que ha indicado que, entre ellos, se encuentran artistas como Artur Heras, Manuel Boix, Jordi Ballester, Manolo Valdés o José Morea, que pintaron los carteles de las primeras ediciones.

Asimismo, creadores de otras disciplinas también dejaron su imprenta en la cartelería de la Mostra. Es el caso del músico Carlos Berlanga y el diseñador de moda Francis Montesinos o, en el ámbito del cómic y la ilustración, autores como Ana Juan, Daniel Torres, Miquel Beltrán, Paco Roca y Vicente Ferrer.

También, son muchos los diseñadores que han contribuido con su talento a difundir la imagen del festival como Javier Mariscal, Rafael Contreras, Marisa Llongo, Manolo Sánchez, Ibán Ramón, Domènec Morera, Dani Molero, Diego Mir, Boke Bazán, Vicent Ramón, Milimbo, Creatias Estudio, Lorena Sayavera, Dos Punts o Dídac Ballester + Rosella Reig, creadores del cartel de esta última edición 2025.

Por su parte, la directora de la Mostra ha señalado que la exposición busca hacer un homenaje a los 40 años del festival a través de "la recuperación y la unión de todo el diseño y la ilustración que ha acompañado al festival y a la ciudad de València desde el año 80". "Pensamos que emocionalmente, artísticamente y documentalmente unen todo lo que queríamos ofrecer", ha asegurado.

Preguntada por si, después de haber conseguido recopilar los carteles de todas las ediciones, se tiene pensado custodiarlos para hacer una colección, Mansanet ha indicado que se tiene la intención de archivar con un criterio "más documentalistas", "no solamente los carteles", sino también las "colecciones de fotografías, de publicaciones, de folletos, de cartas".

"El próximo año empezaremos a trabajar sobre este contenido y ver lo que se puede digitalizar, todo lo que se puede guardar y tenerlo bajo la tutela del Palau de la Música ya que, a través de Filmoteca, ya hemos empezado a hacer la cesión de estos archivos para que vuelvan a formar parte del festival", ha explicado.

"LA HUELLA DEL TIEMPO"

En esta línea, ha apuntado que, en algunos de los carteles, como en el caso del de 2005, se puede ver "la huella del tiempo": "Tiene como una tira de papel encima de la fecha doblada porque se equivocaron al imprimirlo y tuvieron que cambiar el año y pegaron un trocito encima de las propias que hicieron", ha relatado.

"Hay algunos (carteles) que sí que tenían marcas, otros que encontramos que estaban muy mal conservados y tuvimos que buscar en coleccionistas. Estos archivos no estaban digitalizados, entonces no se podían volver a imprimir", ha sostenido.

Por otro lado, la directora de la Mostra ha señalado que, como parte del homenaje a esta 40 edición, se ofrecerá una retrospectiva de las palmeras de oro que desde el año 80 "nos han acompañado en este camino del festival".

"Hemos seleccionado 20 palmeras de oro que repasan más de cuatro décadas de esta historia cinematográfica de la cuenca mediterránea", ha indicado Mansanet, al tiempo que ha afirmado que, a través de ellas, se puede ver "toda la evolución social, política, cultural, que ha vivido, no solamente el cine como obra de creación, sino como los autores y autoras desde los años 80 nos han ido contando qué era para ellos el cine mediterráneo".

En esta línea, ha explicado que el ciclo está compuesto por 20 películas entre las que se encuentra la primera película que fue premiada con este galardón en la segunda edición del festival que fue cuando se introdujo.

Según ha señalado Masanet, fue a partir del primer cartel de la Mostra donde el artista Artur Heras dibujó una palmera, que el festival lo propuso como símbolo.

El ciclo se podrá ver en el ABC Park dentro de la programación de la Mostra de València, desde el 23 de octubre al 2 de noviembre, y cuenta con selección de películas que pasa por la antigua Yugoslavia, España, Siria, Túnez, Marruecos, Argelia, Bosnia, Turquía, Líbano, Italia o Francia.

CICLO 40 ANIVERSARIO

Las proyecciones especiales por el 40 aniversario del festival estarán protagonizadas por: 'Los fieles sirvientes', primer premio del certamen (España, 1980); 'The melody haunts muy memory', Palmera de Oro en 1981 (Yugoslavia); 'Los sueños de la ciudad', premio en 1984 (Siria); 'Los balizadores del desierto', Palmera de Oro 1985 (Túnez); 'Tres son multitud', premiada en 1986 (Yugoslavia).

También, 'Estrellas de día', galardonada en 1988 (Siria); 'Virginia', en 1992 (Yugoslavia); 'La Gran Calabaza', Palmera de Oro en 1993 (Italia); 'La leyenda de balthasar, el castrado', premiada en 1996 (España); 'La vida de Jesús', en 1997 (Francia); 'Les diseurs de vérité', premiada en el 2000 (Algeria).

Igualmente, la cinta 'La chatte à deux têtes', Palmera de Oro 2002 (Francia); 'Gori Vatra', reconocida en 2004 (Bosnia y Herzegovina);'Delo Osvobaja', en 2006 (Eslovenia); 'Harragas', premiada en 2009 (Algeria); 'The Pigeon', en 2018 (Turquía);'Queridos vecinos', Palmera de Oro 2020 (Italia, Suiza); 'So she doesn't live', premiada en 2021 (Bosnia y Herzegovina); 'Until Tomorrow', reconocida en 2022 (Irán, Francia, Qatar), y 'Riverbed', Palmera de Oro 2023 (Irán, Francia, Qatar).