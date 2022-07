La Movida Valenciana revive con el festival Celebration en salas "históricas" de El Perelló, Xàbia y Benicàssim

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Movida Valenciana organiza a partir del próximo viernes su festival musical del verano, Celebration, en los tres destinos emblemáticos de las costas valencianas: El Perelló (15 julio), Xàbia (12 agosto) y Benicàssim (26 agosto). El evento se desarrollará en tres salas "con mucha historia": She (ex-Pomelo), La Hacienda y Maya (ex - The End).

La Movida Valenciana es una plataforma de músicos valencianos de las grandes bandas de los 80 y 90 --como Glamour, Comité Cisne, Los Inhumanos, Revólver, Vídeo, Betty Troupe, Orfeón Brutal, La Banda del Pop, Falsa Pasión, etc.-- que continúan en activo con el fin de "seguir difundiendo la música que marcó a toda una generación", señala la organización en un comunicado.

Además de grupos locales y dj, el "plato fuerte" del festival en cada sede será La Banda de la Movida Valenciana, una formación exclusiva de los eventos de esta organización formada por músicos de los grupos valencianos de los mejores años del pop-rock, como José Luis Macías, Adolfo Barberá, Sergio Aguado, Jorge Moreno, Abelito Sanabria, Quique López o Salva Pérez, que interpretarán una selección de temas del pop nacional-internacional y funky-disco de la época.

De este modo, sonarán las canciones Simple Minds, Soft Cell, Blondie, Depeche Mode, Alaska, Danza Invisible, The Jackson 5, Gloria Gaynor, John Paul Young y muchos otros en "un concierto exclusivo y muy divertido que culminará con un homenaje a ABBA encabezado por las voces femeninas Aisha Bordas y Nita Songs".