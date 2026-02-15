Movilizadas varias dotaciones de bomberos para sofocar un incendio en una pinada de Teulada

Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Alicante y bomberos forestales de la Generalitat se han movilizado durante la tarde de este domingo para sofocar un incendio en una pinada en la localidad de Teulada, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

En concreto, pasadas las 19.30 horas se han activado cinco dotaciones del Consorcio y una unidad de bomberos forestales con una autobomba, capataz forestal y agente medioambiental.

El CCE ha establecido la situación 1 del Plan Especial contra Incendios Forestales (PEIF), que se activa cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.