Movilizan un dispositivo de búsqueda de una mujer desaparecida en una zona rural de Favara

Archivo - drones - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

VALENCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia están colaborando, junto a las fuerzas de seguridad, en un dispositivo de búsqueda de una mujer desaparecida en una zona rural de la población valenciana de Favara.

El dispositivo se movilizó a las 18.54 horas. En él participan una dotación de bomberos, un sargento, grupo de rescate GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura), un coordinador forestal, y tres unidades de bomberos forestales de GVA.

Asimismo, están apoyados por un dron del Consorcio y otros dron de SGISE y por voluntarios de la ONG IAE (Intervención, Ayuda y Emergencias).