El movimiento Libera consigue retirar más de 14 toneladas de basuraleza en su campaña en la Comunitat Valenciana

El movimiento LIBERA consigue retirar más de 14 toneladas de basuraleza en la Comunidad Valenciana - ECOEMBES

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha vuelto a movilizar a la ciudadanía en la décima edición de la campaña de ciencia ciudadana '1m2 contra la basuraleza', con la participación de 1.243 personas voluntarias en la Comunitat Valenciana que han actuado en 89 puntos distribuidos por toda la región. Gracias a su implicación, se han retirado 14,81 toneladas de residuos abandonados en la naturaleza, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio.

El "compromiso, esfuerzo y dedicación" de la sociedad con sus entornos naturales ha permitido recoger y caracterizar 4.838 residuos abandonados en la Comunitat Valenciana, con loque han contribuido a "seguir ampliando el conocimiento sobre este problema ambiental", según ha informado la iniciativa en un comunicado.

La décima edición de '1m* contra la basuraleza' ha introducido un cambio en su formato, al ampliar la duración de la campaña a nueve días, lo que ha permitido una "mayor flexibilidad y un aumento de la participación".

Este nuevo planteamiento, alineado con iniciativas europeas como 'Let's Clean Up Europe', permite analizar la evolución de la basuraleza antes del periodo estival y ampliar el impacto de la campaña tanto a nivel ambiental como social.

Los datos recogidos en la Comunitat Valenciana se integran en el 'Barómetro de la Basuraleza' y permiten conocer qué residuos aparecen con mayor frecuencia en cada entorno. En este caso, el 34 por ciento de los residuos encontrados corresponde a plástico.

Entre los cinco residuos más caracterizados en toda España se encuentran colillas, pañuelos y servilletas de papel, bolsas y envoltorios de plástico, latas de bebida y piezas de vidrio. Además, entre los objetos más llamativos encontrados se incluyen bombonas de óxido nitroso, latas de spray, neumáticos, bañeras e incluso una manguera de recarga para vehículos eléctricos.

Las personas participantes han contribuido activamente a la investigación mediante el uso de la app Basuraleza, desarrollada por el Proyecto Libera junto a Paisaje Limpio y Vertidos Cero. Esta herramienta permite registrar y clasificar los residuos encontrados, y genera una base de datos clave para la toma de decisiones medioambientales.

En la Comunitat Valenciana han participado en la campaña administraciones públicas, asociaciones, empresas y centros educativos, que han impulsado puntos de recogida en distintos municipios.

En esta edición, han promovido acciones entidades como los Ayuntamientos de Sant Joan d'Alacant (Alicante), Ludiente (Castellón), Cortes de Arenoso (Castellón), junto a colectivos sociales y centros educativos.

Entre los 89 puntos de la Comunitat Valenciana se incluyen espacios "de gran valor ecológico" como el Santuario de la Font Roja de Alicante o el Parc Natural del Turia (Valencia). Uno de los puntos más representativos tuvo lugar en la Playa de la Malvarrosa, en València.

'1m2 contra la basuraleza' ha vuelto a contar con la colaboración y el respaldo de entidades científicas, educativas y divulgativas que forman parte de la red de alianzas de Libera, entre las que se encuentran la Associació cultural-ambiental Keuper, GEA Alicante, Cruz Roja o Red de Vigilantes Marinos.

"CORRESPONSABILIDAD"

"Los datos vuelven a confirmar que la basuraleza sigue siendo un problema extendido en todos los entornos. Por eso, es imprescindible actuar desde la prevención, la educación ambiental y la corresponsabilidad de toda la sociedad, desde la ciudadanía hasta las administraciones y el sector empresarial", ha asegurado Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

"Esta décima edición de '1m2 contra la basuraleza' consolida el papel fundamental de la ciudadanía en la conservación de nuestros entornos naturales. Gracias a la implicación de 13.739 personas voluntarias y a la colaboración de entidades y administraciones, no solo actuamos retirando residuos, sino que también generamos conocimiento clave sobre su origen y distribución", ha indicado Eliezer Sánchez, responsable de comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes.

En esta línea, ha añadido que el nuevo modelo de campaña "nos ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar la participación, reforzando un movimiento colectivo imprescindible para avanzar hacia entornos naturales más saludables y libres de basuraleza".

En la pasada edición de la campaña, Libera logró reunir a más de 13.400 personas voluntarias, retirando más de 63 toneladas de basuraleza de 745 espacios naturales en toda España.