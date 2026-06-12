El MUBAG acoge la primera exposición antológica dedicada al pintor alicantino Antonio Gisbert - GVA

ALICANTE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la Diputación de Alicante han presentado este viernes la primera exposición antológica dedicada al pintor alicantino Antonio Gisbert (1834-1901), "uno los más destacados del siglo XIX", en el Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG) de Alicante, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, han presentado la muestra, que se podrá visitar hasta el 25 de octubre, junto al director del museo, Jorge A. Soler, y al comisario de la muestra, Luis Alberto Pérez Velarde.

"Basta con observar el listado de instituciones prestadoras para hacernos una idea de la importancia que tuvo Gisbert en su momento y que sigue teniendo actualmente para el conocimiento de nuestra historia. Sus cuadros históricos forman parte de nuestro imaginario colectivo y era necesario recordar su figura y acercarnos un poco más su producción completa", ha explicado Bugeda.

La Generalitat ha subrayado que Gisbert pertenece a la generación de artistas españoles que, en la segunda mitad del siglo XIX, "consolidaron la pintura de historia como uno de los géneros más representativos".

"LEGADO"

Autor de destacados retratos, como los de Amadeo I de Saboya o el general Prim, firmó también obras emblemáticas como 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga', concebida como un alegato en defensa de las libertades por encargo del gobierno de Sagasta.

"Gisbert es una de las figuras más sobresalientes de la pintura española y, sin embargo, todavía era un gran desconocido para buena parte del público. Con esta exposición hacemos justicia a su legado, coincidiendo con el 125 aniversario de su fallecimiento, y reforzamos el compromiso del MUBAG con la investigación, la conservación y la difusión de nuestros artistas más universales", ha señalado Navarro.

En este sentido, el comisario de la exposición ha añadido que 'Gisbert (1834-1901)' invita a descubrir las facetas menos conocidas del artista, así como a valorar su papel como "pintor, cronista de su tiempo y referente cultural".

UN CENTENAR DE OBRAS

La exposición reúne cerca de un centenar de piezas, entre pinturas, dibujos, fotografías y documentos personales, que "permiten trazar un recorrido completo por la trayectoria del artista", ha apuntado la administración autonómica.

"Desde sus inicios en Alcoi hasta su exilio voluntario en París, la muestra aborda etapas clave como su formación en Madrid, su estancia en Roma o su participación en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y las Exposiciones Universales", ha agregado.

El itinerario expositivo también pone el foco en su "compromiso político", reflejado tanto en su obra como en su trayectoria profesional, que le llevó a dirigir el Museo del Prado, a retratar a destacados representantes del liberalismo o a convertirse en pintor de la corte de Amadeo I de Saboya, ha explicado.

El recorrido culmina con la etapa parisina, donde Gisbert realizó dos de sus "grandes" lienzos históricos: 'Salida de Cristóbal Colón del puerto de Palos' y 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga', del que se exhibe una réplica al óleo y un dibujo procedente del Museo Nacional del Prado.

Se trata de la primera exposición antológica dedicada al pintor alicantino, que incluye tanto obras procedentes de colecciones particulares nunca expuestas al público como piezas de instituciones que llevaban más de cuatro décadas sin mostrarse.

'Gisbert (1834-1901)' concluye con una sección dedicada al dibujo en la que destaca el lienzo 'El minué' (1901), que refleja la maestría técnica del artista y de su delicado tratamiento del color, ha concluido la Generalitat.