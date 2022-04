El MUBAG avanza en el mapa del arte del XIX con una muestra permanente que crece con obras de El Prado

Falomir no da por cerrado el número de obras en depósito en el museo alicantino: "Son más de las que había y menos de la que habrá"

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG) de Alicante celebra su veinte aniversario con la inauguración de una nueva exposición permanente que incorpora obra inédita en este territorio gracias a la colaboración del Museo Nacional del Prado. Bajo el título 'El siglo XIX. La colección a la luz', la propuesta incluye 75 pinturas y esculturas, además de una selección de piezas de arte suntuario, y rinde homenaje a una treintena de artistas vinculados a la provincia.

La vicepresidenta de la Diputación de Alicante y responsable del área de Cultura, Julia Parra, ha presentado este jueves la propuesta --cuya presidencia de honor ostenta la Reina Letizia-- en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, y los comisarios de la selección, el director del MUBAG, Jorge A. Soler, y las técnicas Mª José Gadea y María Gazabat.

La colaboración del Museo Nacional del Prado ha permitido enriquecer la colección con el reciente depósito de ocho nuevas obras, entre las que destaca el gran lienzo de Luis García Sampedro '¡Perdonar nos manda Dios!', la obra de Federico Godoy 'En la playa del Sanatorio de Santa Clara' o los dos retratos realizados por Manuel Benedito a la actriz Mercedes Pérez de Vargas y a Leticia Bosch-Labrús, duquesa de Dúrcal.

Por otra parte, de la Colección del Banco Sabadell se han seleccionado piezas que recogen la parte más íntima de artistas como el Autorretrato de Fernando Cabrera, el Retrato de Clementina de Joaquín Agrasot o La pintora de Emilio Sala. Además, el resto de la muestra, presente en anteriores ediciones de la exposición permanente, se ha reorganizado en un nuevo discurso que explora otras facetas atendiendo a criterios más actuales.

La exhibición plantea un amplio recorrido por las numerosas temáticas desarrolladas en el panorama artístico español del siglo XIX, reflejo de las tendencias estéticas internacionales y del gusto de la sociedad del momento.

Así, el discurso expositivo se divide en siete ámbitos: 'La imagen de Alicante, el puerto', 'El viaje como aprendizaje', 'El pasado rescatado', 'La pintura, testigo social', 'El retrato como símbolo social', 'Hacia el cambio de siglo' y 'La emoción entorno al rostro'. Además, la propuesta incorpora recursos audiovisuales que recupera poemas de la época y música original de la suite del MUBAG adaptada al efecto para completar con otras disciplinas artísticas el contexto cultural de la época.

Este nuevo itinerario se podrá visitar en la primera planta del MUBAG, espacio que se ha remodelado para ofrecer un recorrido articulado con la instalación de peines para almacenaje de pinturas que crean interesantes juegos de transparencia entre los diferentes bloques. Este sistema permite ver las traseras de los cuadros, bastidores y marcos, que aportan información adicional, como los materiales utilizados en la época, las inscripciones del autor, los números de inventario originales o las etiquetas con las exposiciones a las que ha viajado cada obra.

REMODELACIÓN DE SALAS

En este punto, Julia Parra ha explicado que otras de las novedades es la remodelación de las salas de la primera planta del Museo de Bellas Artes Gravina "para recuperar la entrada de luz natural con la reapertura de las ventanas originales de la fachada del palacio, lo que permite mejorar las condiciones de visibilidad y recupera la fisonomía original de edificación del siglo XVIII".

De las 69 pinturas y seis esculturas que componen 'El siglo XIX. La colección a la luz', 31 pertenecen a la Colección de la Diputación de Alicante-MUBAG, 25 son del Museo Nacional del Prado, nueve de la Colección de Arte Banco Sabadell, dos del Ayuntamiento de Alicante.

También están representadas las colecciones de Patrimonio Nacional, del Museo de Bellas Artes de Valencia, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Fundación Elisa Tomás Yusti y tres coleccionistas particulares, Familia Sánchez Mateo, Hijos de Margarita Galiana Sánchez y Alfonso Díaz Palanca.

20 ANIVERSARIO

"Celebramos hoy por todo lo alto el 20 aniversario del Museo de Bellas Artes Gravina con la inauguración de una renovada exposición permanente que incorpora muchas novedades, tanto en lo que respecta a obras como al tratamiento expositivo y, en este sentido, asistimos a la evolución de nuestro querido MUBAG con la mirada puesta en ocupar un lugar más destacado en el mapa del arte del siglo XIX", ha manifestado la vicepresidenta de la corporación provincial.

Por su parte, Miguel Falomir ha resaltado que "hoy es un día muy importante para el MUBAG, pero también para el Museo del Prado, que es un museo nacional, no solo porque lo lleve en el título, sino porque lo siente así".

En este sentido, ha recordado que, aunque como todo museo tiene una localización física, "desde hace 150 años tiene miles de obras diseminadas por la geografía española y embajadas y consulados en el extranjero".

Además, ha apuntado que la institución está rediseñando su colaboración con el resto del Estado con el proyecto 'El Prado extendido' y "una de las primeras fases es el MUBAG".

"Ahora son 28 obras --tres de ellas en restauración-- depositadas, pero la relación del MUBAG con El Prado no acaba aquí. Me gustaría que fuera una relación una relación abierta", ha asegurado Falomir, quien ha insistido en que el número de las piezas en depósito no está cerrado. "Son más de las que había y menos de la que habrá", ha resumido.