Muere ahogado un bañista en la playa del Acequión de Torrevieja

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ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un bañista ha muerto ahogado este viernes en la playa del Acequión de Torrevieja (Alicante), según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que han precisado que la autopsia revelará las causas del ahogamiento.

A las 10.00 horas, se ha recibido el aviso de que el varón, cuya edad no ha sido precisada, había sido sacado inconsciente del agua. Ante el suceso, se ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo sanitario del SVB ha realizado la reanimación cardiopulmonar básica al hombre, pero a su llegada el médico del SAMU ha comprobado que no había signos de constantes vitales y ha confirmado su fallecimiento.

El CICU ha recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.