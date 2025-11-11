Muere un hombre en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés (Castellón)

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU
Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 19:18

   CASTELLÓ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 34 años ha fallecido este martes en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés (Castellón), han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Los hechos han ocurrido en una mercantil y el CICU ha recibido el aviso del siniestro sobre las 16.00 horas. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU.

   El equipo médico del SAMU ha realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre de 34 años de edad, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

