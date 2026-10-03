Muere un hombre en Benigembla tras quedar atrapado bajo un tractor

Archivo - Helicóptero del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha fallecido este domingo tras quedar atrapado bajo un tractor en zona de campo de almendros en un campo de almendros en Benigembla, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el lugar, se han desplazado una unidad de Bomberos Forestales, el grupo de rescate con el helicóptero MV9-R y bomberos del parque de Dénia, tras la voz de alarma de una mujer.

Finalmente, las unidades se han retirado sin intervención, ya que cuando han llegado el varón ya había fallecido.