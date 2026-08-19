Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente con dos camiones implicados en la A-3 en Requena

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo
Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 9:22
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VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha fallecido y otro de 41 ha sido atendido por ansiedad y cortes en una pierna y posteriormente trasladado al hospital tras sufrir un accidente en la A-3 a su paso por Requena (Valencia) en el que se han visto implicados dos camiones, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ocurrió a las 23.45 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios médicos solo han podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 55 años y han asistido a otro hombre de 41 años por ansiedad y cortes en una pierna. El herido ha sido trasladado en la SVB al Hospital General de Requena, han detallado las mismas fuentes.

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