Muere un joven en el río Júcar, en la isla de l'Esgoletja de Sumacàrcer

Sumacàrcer - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha fallecido este miércoles en el río Júcar, en la zona de la isla de l'Esgoletja de Sumacàrcer (Valencia), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El Consorcio se ha movilizado en busca de un joven al que sus amigos han perdido de vista dentro del río Júcar, en la zona del área recreativa de l'Esgoletja de Sumacàrcer.

El aviso se ha notificado sobre las 14.15 horas de este miércoles y, además de efectivos del Consorcio, también se ha desplazado una unidad SAMU, que no ha llegado a intervenir, así como bomberos forestales de la Generalitat, un helicóptero MV6-R y un grupo de rescate.

Finalmente, los rescatadores, durante una inspección ya en tierra al vadear el río, han localizado al joven. Los equipos de rescate han practicado maniobras de reanimación, pero lamentablemente el hombre ha fallecido.