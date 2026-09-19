Muere una mujer tras caer de un quad por un terraplén en una zona forestal entre La Vilavella y La Vall d'Uixó

Archivo - Un quad en imagen de archivo. - ERIC VARGIOLU / DPPI / AFP7 / Europa Press

CASTELLÓ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años ha fallecido este sábado tras caer de un quad por un terraplén en una zona forestal entre La Vilavella y La Vall d'Uixó, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El aviso del suceso ha entrado sobre las 10.30 horas de esta sábado, alertando de una caída de quad por un terraplén. Hasta el lugar se ha movilizado SAMU y un helicóptero y se ha atendido a una mujer de 39 años.

A la mujer se le ha practicado maniobras de RCP y otras técnicas de estabilización, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.