Muere un trabajador al sufrir una caída en una empresa de Albal

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este lunes tras sufrir una caída en una empresa ubicada en el municipio valenciano de Albal, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La Policía Judicial de Alfafar ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral, ha explicado las mismas fuentes.

De acuerdo a la información avanzada por el diario Las Provincias, el hombre se ha precipitado desde varios metros de altura al ceder una cubierta cuando se encontraba realizando tareas de mantenimiento.