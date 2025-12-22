Muere un trabajador al sufrir una caída en una empresa de Albal

lunes, 22 diciembre 2025
    VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este lunes tras sufrir una caída en una empresa ubicada en el municipio valenciano de Albal, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

   La Policía Judicial de Alfafar ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral, ha explicado las mismas fuentes.

   De acuerdo a la información avanzada por el diario Las Provincias, el hombre se ha precipitado desde varios metros de altura al ceder una cubierta cuando se encontraba realizando tareas de mantenimiento.

