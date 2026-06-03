Un muerto y un herido leve por un accidente en la AP-7 a su paso por Orihuela Costa

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) - GVA - Archivo

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida leve por un accidente de tráfico registrado este miércoles de madrugada en la autopista AP-7 a su paso por Orihuela Costa, que pertenece a Orihuela (Alicante).

Según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Levante de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press, el siniestro se ha producido sobre las 05.10 horas en el kilómetro 763 de la citada vía.

Asimismo, otro accidente, registrado en la CV-95 a la altura de Jacarilla, ha dejado un herido, concretamente un hombre de 37 años que ha sido trasladado al Hospital Vega Baja de Orihuela por cervicalgia, de acuerdo con la información confirmada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).