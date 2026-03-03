Una muestra repasa a través del diseño valenciano los 175 años de historia de la Escola Superior de València

El Centre del Carme de València acoge la muestra '175 Anys al Cor de València' sobre la historia de la Escola d'Art i Superior de Disseny de esta ciudad. - CENTRE DEL CARME

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una exposición repasa a través del diseño valenciano, plasmado en diferentes disciplinas, los 175 años de historia de la Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València. La muestra, que se desarrolla en el Centre del Carmen de esta ciudad entre el próximo 5 de marzo y el 3 de mayo, reúne más de cien obras de premios nacionales e internacionales de Diseño junto a creadores emergentes.

El Carme reivindica de este modo el papel del diseño en la historia del arte, de la moda, de la fotografía y también en el día a día, en este caso, a través objetos de uso cotidiano. Además, resalta la vinculación de este centro cultural con la actual Escola d'Art i Superior de Disseny de València, dado que tuvo sus orígenes, en 1844, en el mismo Centre del Carme.

La Escuela de Diseño nació en el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, con sede en el Centre del Carme cuando a mediados del siglo XIX se crearon los Estudios Elementales de Dibujo. Este fue el inicio de lo que, con el paso del tiempo, acabó siendo la Escuela de Artes y Oficios que permaneció en este centro cultural durante más de cien años.

La exhibición, titulada '175 Anys al Cor de València', ha sido producida por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la propia EASD y se presenta como "una oportunidad para revisar la evolución y el legado del diseño valenciano" a través de "grandes hitos" reflejados en el ámbito del diseño gráfico, la ilustración, la fotografía, la moda, la joyería, el diseño de producto o el de interiores.

En la exposición se pueden ver obras de diseñadores consagrados como Vicent Martínez, Lola Castelló, Nacho Lavernia o Pepe Gimeno en diseño; Paco Roca en ilustración, Edu Tarín en joyería, Bleda y Rosa en fotografía o Francis Montesinos, en moda, junto a trabajos de firmas destacadas como Juan Nava, Ibán Ramón o Dídac Ballester y propuestas más recientes de diseñadores emergentes como Daniel Redondo.

Este último participa en la muestra con un andador-carro de compra ideado y desarrollado por él con la idea de "mejorar la movilidad de las personas mayores" y como proyecto final de ciclo del grado estudiado en la EASD de València. Este proyecto, llamado Rondine, llegará al mercado a través de la empresa de la Comunitat Valenciana Rolser, con la que este diseñador ha firmado un contrato para su comercialización.

'175 Anys al Cor de València' ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa por el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda; la directora de la EASD, Maribel Curiel, y el comisario de la exposición y profesor en esa escuela, Oscar Martínez. En este acto han participado también Vicent Martínez, Pepe Gimeno, Arturo Catalá, Francis Montesinos y Daniel Redondo.

"SEGUIMOS SIENDO INSTITUCIÓN FORMATIVA"

Bugeda ha asegurado que "esta exposición reivindica la importancia de las enseñanzas artísticas en su más amplio espectro" y "en un espacio que nunca ha dejado de estar ligado a la formación y a las artes en todas sus manifestaciones". "Seguimos siendo institución formativa", ha remarcado, a la vez que ha subrayado que destacados diseñadores que forman parte de la muestra fueron alumnos en este centro.

Así, el director-gerente del Consorci de Museus ha señalado que el Centre del Carme "debía ser sede de esta muestra, no solo por formar parte de la historia" de la Escola d'Art i Superior de Disseny sino también "como un lugar que pone en valor todas las artes, incluidas aquellas que históricamente se han considerado un arte menor".

La directora de la EASD ha celebrado que la exhibición haya podido abrirse en el Carme, como "primera sede de la escuela" y ha valorado que esta iniciativa permita dar a conocer "casi dos siglos de formación" y a creadores valencianos vinculados a ambos centros. Asimismo, ha resaltado la trayectoria de la escuela valenciana, hasta convertirse en "referente" del diseño y ser "la escuela más grande" de esta disciplina "en el territorio nacional".

Curiel ha valorado que el comisario de la exhibición haya logrado "hacer dialogar los trabajos de antes y los de ahora" y unir y coordinar, sin jerarquías, la labor de "premios nacionales del diseño" con "talento emergente" a través de distintas disciplinas. Con todo, ha resaltado la capacidad y proyección de los creadores que salen de las aulas de la EASD.

La directora de este centro ha remarcado "el valor de la escuela pública y ha instado a seguir apostando por la Escola d'Art i Superior de Disseny de València, también mejorando sus instalaciones. "Necesitamos más espacio, nos hemos quedado pequeños", ha expuesto.

"GABINETE DE MARAVILLAS"

Oscar Martínez ha agradecido la labor de todos los que han hecho posible la muestra, "mucha gente que ha colaborado y participado", además de valorar el resultado obtenido y afirmar que será "difícil" que cualquier persona que entre en esta exposición "no encuentre una pieza que no le llegue al corazón". El comisario ha manifestado que '175 Anys al Cor de València' se presenta "como si de un Wunderkammer o gabinete de maravillas se tratara".

La exposición se inicia con una selección de piezas conservadas por la Associació Cultural de l'Escola de Disseny de València, entre ellas, las puertas de la antigua secretaría del centro, "ejemplo de la mejor artesanía que combina la talla en madera y la vidriera" y elemento que formó parte del Centre del Carme.

En una segunda sección se dan a conocer algunas de las personalidades más relevantes que han pasado por las aulas de la escuela, como tres Premios Nacionales de Diseño (Vicent Martínez y Lola Castelló por su trabajo en Punt Mobles en 1997, Nacho Lavernia en 2012 y Pepe Gimeno en 2020), así como los Premios Nacionales de Cómic y Fotografía de 2008 Paco Roca, María Bleda y José María Rosa.

Además, se puede ver diseño de producto, con luminarias, embalajes la primera máquina de zumo Z-100 de Zumex o el asiento-carro de compra de Dani Redondo. En joyería destacan piezas de José Marín, Beatriz Ruiz o Edu Tarín. Y la moda está representada por obras de Francis Montesinos, Tonuca Belloch o Eduardo Contreras.

En diseño de interiores se muestran proyectos recientes como el de Jesús Olavarría y Paula García (Nihil Estudio) para el Roig Arena, junto a otros de Carmen Baselga, Pepe Cosín, Arturo Catalá, Vicente Navarro o Francisco Sebastián.

En diseño gráfico hay en la muestra marcas, carteles, logos e identidades visuales. A los trabajos de Premios Nacionales se unen los de figuras también reconocidas como Juan Nava, Ibán Ramón o Dídac Ballester.

Se pueden contemplar cómics, etiquetas de conocidos vinos, páginas de periódicos o ilustraciones. Además de Paco Roca destacan los trabajos de Diego Mir, Paco Tuercas o Lucía Moreno. La fotografía, la creación audiovisual y el diseño interactivo también tienen sus espacio en esta exhibición. En este apartado hay trabajos de Jorge López, Biel Aliño, Sergio Belinchón o Eva Máñez.

La imagen en movimiento en combinación con el sonido y los experimentos más avanzados en relación a la gráfica interactiva dan a conocer "cómo la EASD abraza el futuro". Se exhiben trabajos de Anna Quiles, Omar Hachemi o David Linuesa junto a la instalación del Máster en Diseño Interactivo.