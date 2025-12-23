Una mujer de 60 años resulta herida por contusiones en un accidente en Pinoso (Alicante)

Accidente en el Camino del Prado del municipio de Pinoso (Alicante) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 60 años ha resultado herida por contusiones este martes por la mañana en el municipio alicantino de Pinoso a consecuencia de un accidente, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que la afectada ha sido trasladada en una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) hasta el centro de salud de la localidad.

Hasta la zona del accidente se ha movilizado una grúa que ha retirado un coche afectado. Igualmente, han acudido agentes de la Policía Local de Pinoso.