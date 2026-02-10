Una mujer da a luz en su casa de València con la asistencia telefónica de una médico coordinadora del CICU

Archivo - Imagen de archivo de un recién nacido - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer dio a luz este lunes en su domicilio de València con la asistencia telefónica de una médico coordinadora del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Tanto la madre como el bebé, que fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital avanzado a un centro hospitalario, se encuentran en buen estado de salud.

Sobre las 8.00 horas de este lunes se alertaba al CICU de que una mujer embarazada de 37 semanas se había puesto de parto en su domicilio en València. Tras recibir el aviso, desde el CICU se movilizó una unidad del SAMU y una médico coordinadora contactó telefónicamente con el alertante, pareja de la mujer, quien le comunicó que había roto aguas y que había pasado de tener contracciones cada cinco minutos a tres.

Según ha informado el CICU, la médico le indicó que ayudara a la mujer a que se acostara y se colocara en posición de parto, además de que cogiera varias toallas. El hombre advirtió entonces que asomaba la cabeza del bebé por lo que la médico pidió que en la siguiente contracción la mujer empujara.

En pocos minutos dio a luz a su segundo hijo, a quien pusieron piel con piel con la madre y lo taparon, según las instrucciones dadas por la facultativo del CICU.

A la llegada del SAMU, el equipo médico realizó las maniobras correspondientes para confirmar que mamá y bebé se encontraban en buen estado de salud y fueron traslados al hospital.