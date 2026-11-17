Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

CASTELLÓ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años ha resultado herida tras ser atropellada en la Avenida Barcelona de Castelló, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar este lunes, sobre las 19 horas, en la Avenida Barcelona de Castelló, cuando una mujer fue atropellada, han indicado las mismas fuentes.

Hasta la zona se trasladó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió a la mujer por politraumatismo y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Castellón.