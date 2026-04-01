Una mujer sufre una herida profunda en la pierna tras caerle encima una ventana en Sagunto

Policía Local de Sagunto - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años sufrió este martes una herida profunda en la pierna izquierda a la altura del muslo tras haberle caído encima una ventana en la vía pública mientras paseaba a un bebé en Sagunto (Valencia), según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los efectivos policiales prestaron una primera atención a la víctima, que presentaba una herida profunda en la pierna izquierda a la altura del muslo. Para contener la hemorragia, los agentes aplicaron una gasa hemostática que permitió estabilizar el sangrado hasta la llegada de los servicios sanitarios. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Sagunto y fue atendida de urgencia, detallan las mismas fuentes.

En el momento del incidente, la mujer paseaba un carro con un bebé que, afortunadamente, no sufrió ningún tipo de daño. Por su parte, la propietaria del inmueble también resultó lesionada al intentar sujetar la ventana y evitar que cayera a la calle, si bien sus lesiones fueron de carácter leve.

Por otro lado, la concejala de Policía Local, María José Carrera, ha destacado la importancia de la formación en primeros auxilios de los agentes de la Policía Local de Sagunto: "En muchos casos, son los primeros en llegar al lugar del accidente y ofrecer una primera asistencia a las personas heridas, lo cual resulta esencial para minimizar daños".

Asimismo, la edil ha puesto en valor los conocimientos adquiridos, así como los medios materiales de los que disponen las patrullas como, por ejemplo: desfibriladores, torniquetes, resucitadores manuales autoinflables y botiquines.

En este sentido, la intervención se ha producido poco tiempo después de que los agentes reforzaran su formación en primeros auxilios durante varias jornadas celebradas en febrero, en colaboración con el Departamento de Salud de Sagunto.

Este reciclaje formativo, ha proseguido, con especial protagonismo de técnicas como el control de hemorragias mediante agentes hemostáticos y el uso de torniquetes tácticos, ha resultado decisivo en la rápida y eficaz actuación de los agentes.