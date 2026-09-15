'Mujeres de Museo' y 'Arte y cultura escrita', el Bellas Artes presenta dos nuevas lecturas para conocer su colección

El Museo de Bellas Artes de València crea nuevos itinerarios sobre mujeres y literatura para visitar su colección - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València ha presentado 'Mujeres de Museo' y 'Arte y cultura escrita', dos nuevos itinerarios que ofrecen diferentes lecturas desde las que poder acercarse a la colección de la pinacoteca. Cada uno de ellos incluye una selección de 24 obras.

Los dos nuevos itinerarios se han presentado este martes en la sede del San Pío V de la mano de su director, Pablo González Tornel, donde también han participado, los responsables del recorrido 'Arte y cultura escrita', Jorge González y Carlos Martínez, y la encargada del recorrido 'Mujeres de Museo. La huella femenina', Clara Solbes.

González Tornel ha puesto en manifiesto que el Museo del siglo XXI está "obligado a ofrecer lecturas alternativas de las colecciones clásicas" y ha destacado que, aunque esta es la primera aproximación que se hace en el museo a estas dos lecturas de la colección, "en un futuro no muy lejano" se volverán a ver "segundas y terceras partes" de este proyecto.

"Mujeres en el Museo de Bellas Artes de Valencia hay muchas más de 24, y escritos, libros, poemas y literatura detrás de las pinturas de esta casa hay también muchas más grandes", ha sostenido.

En esta línea, ha destacado el "encomiable el esfuerzo" realizado por los responsables de los dos itinerarios que han tenido que hacer una selección de 24 obras entre todas las piezas de la colección del museo.

"En ambos casos son trabajos que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX y con la intención de que, en esta primera entrega, por parte de ambos equipos, ser capaces de hacer una primera presentación que permita al visitante saborear desde ese otro punto de vista una colección que es tremendamente rica", ha apuntado.

MUJERES DE MUSEO

El primero de estos itinerarios, 'Mujeres de Museo. La huella femenina en la colección del Museo de Bellas Artes de València', ha sido elaborado por la investigadora Clara Solbes Borja, pone el foco precisamente en todas esas huellas de mujeres que han ido impregnando la colección del museo desde sus orígenes hasta hoy.

Este itinerario incluye una selección de 24 obras de la colección de pintura del MuBAV, correspondientes a diferentes períodos históricos y artísticos.

El recorrido se inicia en los grandes retablos del gótico internacional, atraviesa figuras canónicas de la historia del arte y confluye en artistas clave de la modernidad española y valenciana, junto a otras todavía hoy poco conocidas.

En este recorrido se potencia la figura de las mecenas, como Violant de Santa Pau o Mencía de Mendoza, las protagonistas de las obras, como santa Teresa de Jesús o Madeleine de L'Aubespine, y las mujeres artistas, como María Blanchard o Rosario de Velasco.

Así, las piezas seleccionadas permiten revisitar la colección del Museo a través de las mujeres que aparecen en las obras, y también de las que hay detrás de ellas, ya sea como mecenas o como artífices, poniendo de relieve en todos los casos las distintas formas de intervención y participación que ejercieron en sus contextos en general y en la producción artística y cultural en particular.

ARTE Y CULTURA ESCRITA

El segundo de los itinerarios lleva por título 'Arte y cultura escrita en la colección del Museo de Bellas Artes de València', y ha sido elaborado por los investigadores Jorge González Matarranz y Carlos Martínez Costa.

La propuesta incluye 24 pinturas de la colección del MuBAV, también correspondientes a diferentes períodos históricos y artísticos, y expone la profunda relación interdisciplinar entre la pintura y la escritura, demostrando que no se limitan a coexistir, sino que se complementan para construir la cultura, la memoria y los valores de una sociedad.

En esta ruta la obra de Joan de Joanes se empareja con los escritos de Joan Baptista Anyés, la de Juan Ribalta con la de Gaspar Aguilar, la de Zurbarán con las 'Rimas sacras' de Lope de Vega, o la de Sorolla con las novelas de Blasco Ibáñez, construyendo un universo creativo en el que plumas y pinceles se dan la mano.

Además, este itinerario incide en el hecho de que entre pintura y escritura se establece una relación de correspondencia, no de dependencia. La pintura no es una mera ilustración de la palabra.

Su vínculo es mucho más profundo: nacen de un mismo sistema de creencias e intereses intelectuales, comparten circunstancias históricas comunes y coinciden en asuntos, códigos simbólicos y mecanismos de persuasión sin que una dependa directamente de la otra.

Ambos itinerarios han quedado plasmados en la edición de sendas publicaciones que estarán disponibles para todo el público a través del portal web del Museo como recursos digitales en versión trilingüe (valenciano, castellano e inglés). Igualmente, estas visitas temáticas podrán ser realizadas en el propio Museo de manera autónoma o guiada.