Las mujeres representan el 45,7% del personal investigador en la UV, "por encima de la media española"

Mujeres investigadoras - UV

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres representan el 45,7 por ciento del personal investigador de la universidad, es decir, 2.919 investigadoras de una población total de 6.389, según recoge el Portal de Producción Científica de la Universitat de València.

Este porcentaje "supera la media de investigadoras presentes en la enseñanza superior en España", que se sitúa en el 43,7%, así como en la Comunitat Valenciana, con el 42,9%, de acuerdo con el informe 'Científicas en cifras 2025' del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por otro lado, en el Recull de Dades del Servicio de Análisis y Planificación de la UV (SAP) se encuentran los porcentajes de mujeres investigadoras (PDI) por ramas de conocimiento, de las que destacan por encima del 50% y superan a los hombres, Ciencias de la Salud con el 59,7% y Artes y Humanidades con el 54 %, seguidas de Ciencias Sociales y Jurídicas con el 44,4%, Ciencias con el 33,4% e Ingeniería con el 23,5%.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de "impulsar las carreras técnicas entre las mujeres", una labor que comienza a desarrollarse "desde los primeros niveles educativos en coordinación con los centros de educación superior a través de iniciativas dirigidas a niñas y jóvenes, como concursos, divulgación científica en colegios e institutos o programas de participación juvenil", según ha indicado la institución en un comunicado.

Aunque la investigadora de la Universitat de València más citada en Google Académico pertenece al Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear --María Moreno Llácer con 255.401 citaciones--, las especialidades de las investigadoras más citadas responden a la lógica de los porcentajes anteriores.

A Moreno Llácer le siguen Dolores Corella, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, con 150.610; María Carmen Gómez Cabrera, del Departamento de Fisiología, con 29.617; Irene Gil Saura, del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, con 20.176; y Consuelo Borrás, catedrática de Fisiología.

IMPACTO

Por otro lado, se observa un alto impacto de la producción científica de las investigadoras de la Universitat de València en los indicadores bibliométricos que miden la calidad, el impacto y la visibilidad de las publicaciones científicas, entre los que destacan los indicadores Journal Impact Factor (JIF), Scimago Journal Rank (SJR) y el Índice Dialnet de Revistas (IDR).

El primer indicador de impacto científico es el JIF, donde tienen mayor presencia dos investigadoras del Departamento de Física Atómica y Molecular: María Moreno Llácer, con 1.443 publicaciones, de las que 1.184 se encuadran en el cuartil de mayor impacto (Q1); y María Aranzazu de Oyanguren con 1.293, de las que 1.144 son Q1. Otras investigadoras presentes en el JIF por encima de 500 publicaciones son Dolores Corella con 621 (417 en Q1) y Neus López March (también de Física Atómica) con 534 y 477 en Q1.

Repiten, asimismo, por encima de 500 publicaciones en el SJR María Moreno Llácer con 1.363 resultados y 1.189 en Q1, María Aranzazu de Oyanguren con 964 y 874 en Q1, y Dolores Corella con 623 y 511 en Q1. Cabe resaltar que el cuartil es un indicador que evalúa la posición de una revista dentro de su categoría. Se ordena un listado de revistas por índice de impacto y se divide en cuatro partes. Cada una de estas es un cuartil que se ordena, a su vez, de mayor a menor relevancia: Q1, Q2, Q3 y Q4.

En cuanto a la producción científica hispana, el índice más destacado es el IDR, proporcionado por Dialnet Métricas, donde las tres primeras investigadoras de la Universitat de València son Inmaculada Revuelta, del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal, con 137 publicaciones de las que 133 se encuentran en el primer cuartil (C1); Diana Marín, de Didáctica y Organización Escolar, con 121 resultados y 38 en C1; y Dolores Gil, de Psicología Evolutiva y de la Educación, con 95 publicaciones.

Aunque todavía no se ha llegado a la paridad, las cifras se muestran alentadoras: "la igualdad real está muy cerca, hay avances en la presencia científica de las mujeres y la Universitat de València vuelve a ser la primera en este ámbito, al superar la media autonómica y estatal".