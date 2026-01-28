Multan a un joven por vaciar extintores en el polideportivo de El Campello tras jactarse en redes sociales

Imágenes difundidas por el Ayuntamiento de El Campello (Alicante) sobre el vídeo que el joven sancionado colgó en redes sociales - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Campello (Alicante) ha abierto diversos expedientes con sanciones que alcanzan los 2.100 euros a un joven por vaciar extintores en el interior del Polideportivo Central del municipio. El ahora multado colgó un vídeo en redes sociales en el que se jactaba de su acción "mientras bebía alcohol" y "se burlaba" de policías locales, según un comunicado del consistorio.

A esa cantidad de multas se añadirán facturas correspondientes a la recarga de los extintores y a la limpieza especializada, así como el coste que supone mantener las instalaciones deportivas cerradas durante dos días.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, cuando las autoridades detectaron que varios extintores habían sido vaciados sobre la pista central y las gradas, "que quedaron inservibles para los entrenamientos previstos por diversos equipos deportivos para esa misma tarde y el día siguiente".

Aprovechando que las instalaciones se encontraban abiertas para que los usuarios de un mercadillo que se instala los miércoles en la zona pudieran hacer uso de los aseos, "y de forma totalmente intencionada, un vándalo accedió al centro deportivo, esperó agazapado a que se marchara el servicio de limpieza y esparció el contenido de los extintores con el único objetivo de causar daños en una propiedad pública", según el Ayuntamiento de El Campello.

El consistorio ha apuntado que un equipo de limpieza integrado por cuatro personas empleó dos jornadas de trabajo para dejar las instalaciones "en condiciones óptimas" para la práctica de deportes. También recuerda que "el contenido de los extintores es tóxico" y que "se tuvo que llevar a cabo un servicio especial e intensivo, tanto en pista como en gradas".

"Lo que no se imaginaba el vándalo es que la investigación policial incluye siempre un rastreo en todas las redes sociales. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad indagaron en ellas y dieron con el individuo, que ya ha sido localizado e identificado", ha concluido el consistorio.