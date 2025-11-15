Una multitud despide al 'Alegría Marineros' en la I Vuelta al Mundo Vertical a vela en el puerto de Castelló

Una multitud despide al 'Alegría Marineros' en la I Vuelta al Mundo Vertical a vela en su salida desde PortCastelló - PORT CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una multitud de personas se han dado cita este sábado en la zona lúdica del puerto de Castelló para despedir al 'Alegría Marineros' con motivo de la salida de la I Vuelta al Mundo Vertical a vela, que tiene la finalidad de recoger muestras de la biodiversidad marina, analizar la presencia de microplásticos en aguas polares o registrar diversos parámetros de los cinco océanos de nuestro planeta.

La expedición, que conecta los dos círculos polares, ha zarpado a las 13 horas de la real de la plaza del mar acompañado de una flotilla de embarcaciones para despedir a los capitanes, la castellonense, Paula Gonzalvo (Allende los Mares) y Pedro Jiménez (Alegría Marineros), según ha informado el centro portuario en un comunicado.

La primera vuelta al mundo vertical representa una vuelta al mundo "sin precedentes", ya que "es la primera circunnavegación de la historia siguiendo el meridiano cero hasta el 180, cruzando ambos círculos polares y navegando por los cinco océanos del planeta".

"Esta expedición combina exploración extrema, investigación científica de vanguardia, compromiso con la sostenibilidad y promoción de la igualdad de género en el deporte náutico", ha añadido.

Así, es una embarcación de aluminio de 21 metros de eslora que ha sido reforzada para poder navegar entre el hielo de los círculos polares. Por ello, es una embarcación diseñada específicamente para soportar las condiciones "más extremas del planeta", cuenta con redundancia en todos los sistemas críticos: dos pilotos automáticos, dos rádares, múltiples sistemas GPS, triple comunicación satelital, sistemas de energía y achique por duplicado, etc.

RETRANSMISIÓN EN STREAMING LAS 24 HORAS

Toda la navegación será retransmitida en streaming 24 horas al día, y siete días a la semana, en directo a través de Internet, durante el año que dura la travesía. El público podrá vivir la experiencia de las guardias en solitario de seis horas, y las maniobras ante las tormentas y los icebergs, como si se encontrase a bordo del Alegría Marineros.

La retransmisión de la salida en directo ha conseguido que el puerto de Castelló se convierta en "epicentro de un hecho histórico y centre el foco de todas la miradas a nivel internacional".

Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez no solamente van a dedicarse a largas guardias al timón, enfrentando olas que podrán superar los diez metros de altura, peligrosos icebergs o vientos huracanados, sino que su periplo combina la aventura con la ciencia, puesto que servirá también para recoger muestras de la biodiversidad marina, analizar la presencia de microplásticos en aguas polares o registrar diversos parámetros de los cinco océanos de nuestro planeta.

Por este motivo, Vuelta Vertical ha conseguido el respaldo de instituciones académicas de gran prestigio, como la Universidad de Alicante, el Instituto Multidisciplinar Ramón Margalef, UCN, Década de los Océanos de la ONU o True World.

Paula Gonzalvo, conocida por su iniciativa Allende los Mares, es una capitana con más de 65.000 millas navegadas, que ha dedicado también parte de sus esfuerzos a la comunicación y la navegación. Pedro Jiménez, por su parte, es el impulsor de la asociación deportiva Alegría Marineros, y cuenta con una experiencia superior a las 200.000 millas navegadas que incluyen travesías polares.

En cuanto a la travesía, tendrán cinco escalas técnicas en su navegación a lo largo de doce meses, día y noche, con largas guardias en solitario en cubierta. Una aventura por sí misma, que tiene además ese importante trasfondo científico y de divulgación en favor de la conservación del planeta. Y, todo ello, retransmitido en directo.