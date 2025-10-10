Municipios de Alicante adoptan medidas este viernes ante la alerta roja por la dana Alice y piden precaución

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Municipios de Alicante han adoptado este viernes medidas preventivas ante la alerta roja por la dana Alice en el litoral sur de la provincia, emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por ello, han pedido a la población que extreme precauciones.

El aviso rojo decretado por el organismo meteorológico en esta zona ha entrado en vigor a las 10.00 y se va a extender hasta las 23.59 horas por lluvias que pueden afectar principalmente a la mitad sur y se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas.

Igualmente, hasta las 23.59 horas se mantiene el aviso naranja en el litoral norte de Alicante por precipitaciones que pueden dejar 60 l/m2 en una hora.

Asimismo, en el interior de la provincia continúa el aviso amarillo por lluvias de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en 12 horas. En toda la provincia, sigue el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

CIERRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES EN ALICANTE

Ante este escenario por la dana, los ayuntamientos han tomado medidas. En el caso de la ciudad de Alicante, su alcalde, Luis Barcala, ha vuelto a reunir este viernes al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para hacer un seguimiento de la situación meteorológica ante la alerta roja por fuertes lluvias.

El consistorio alicantino mantiene hasta la medianoche de este viernes todas las medidas especiales preventivas y de seguridad decretadas el jueves, así como el refuerzo de todos sus dispositivos de emergencia.

Para hacer frente a este episodio de precipitaciones intensas de la dana Alice, las medidas adoptadas son la suspensión de toda la actividad y cierre de todas las instalaciones municipales, entre las que están el Castillo de Santa Bárbara y San Fernando, Bibliotecas, Centros Cívicos, Sociales, de Mayores, SAIC, instalaciones y complejos deportivos, parques, jardines y playas.

También se suspenden todas las citas previas previstas en servicios municipales, que serán inmediatamente reasignadas sin necesidad de nueva petición, y se han cancelado actos y eventos municipales previstos, como el debate sobre el estado de la ciudad, que se ha aplazado al lunes.

Además, se suspende toda autorización municipal para la celebración de eventos privados y se recomienda de forma "encarecida" que se cancele cualquier otro acto privado que no dependa de licencia municipal.

Del mismo modo, se suspende el cobro del aparcamiento regulado, es decir, la ORA, para "minimizar los movimientos de vehículos particulares", y se han reforzado turnos de Policía Local y bomberos, al tiempo que se realiza una "vigilancia especial" en barrancos, partidas rurales y otros puntos "críticos".

107 PERSONAS PASAN LA NOCHE EN EL CAUS

El consistorio ha activado el dispositivo de meteorología adversa dirigido a personas sin hogar en el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), que ha acogido a 107 personas sin hogar esta pasada noche. Además, recomienda restringir al máximo los desplazamientos que no sean imprescindibles.

De otro lado, durante la jornada del jueves, la Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han realizado más de un centenar de intervenciones relacionadas con achiques de agua por acumulación en la calzada, regulación del tráfico por avería en semáforos y auxilio a personas en el interior de sus vehículos y en algunos domicilios, sobre todo en el acceso sur a la ciudad en la avenida de Elche, la zona de playas, centro, partidas rurales y en Florida Babel.

El Cecopal de la ciudad de Alicante se mantiene activo y esta tarde volverá a reunirse a las 18.00 horas para evaluar la situación meteorológica y posibles medidas que se tengan que adoptar en las próximas horas para este fin de semana, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

TORREVIEJA

Por su parte, en el Ayuntamiento de Torrevieja ha comenzado este viernes a las 08.30 horas en el salón de plenos una nueva reunión del Cecopal, que se va a mantener "abierta y operativa" a lo largo del día.

Durante la noche, las lluvias en esta localidad de la Vega Baja no han sido muy abundantes y las máximas se han registrado en las zonas de Los Balones y La Mata. Sin embargo, se espera que a partir del mediodía comiencen los episodios "más graves" de la jornada.

Cruz Roja y Protección Civil han informado al Cecopal de Torrevieja que un total de 23 personas sin hogar han sido trasladadas esta pasada noche al pabellón de deportes Tavi y Carmona, donde se encuentran actualmente y están siendo atendidas en todo momento por voluntarios de la asociación local Alimentos Solidarios. Aunque se cree que ya se han cubierto las necesidades a este respecto, se han ampliado hasta 40 las plazas en este albergue provisional, por lo que todavía se podrían cubrir 17 más.

En cuanto a los bomberos, el consistorio ha detallado en un comunicado que se ha reforzado el personal con una dotación más en Torrevieja para todo el día, con previsión de atender durante el posible episodio de lluvias torrenciales zonas inundables y de salidas al mar.

Además, ha explicado que el Consorcio de Bomberos ha reforzado toda la zona sur de Alicante, en la Vega Baja, Elche y Alicante, y se han movilizado lanchas y embarcaciones por si hubiera que entrar a algún punto del casco urbano en lanchas.

La empresa concesionaria del servicio de aseo urbano y Playas tiene preparados vehículos pesados y grúas para cualquier incidencia de desprendimientos de fachadas o remolque de vehículos, que están a disposición del cuerpo de bomberos.

NOVELDA, BENIDORM Y DÉNIA

De otro lado, el Ayuntamiento de Novelda ha reunido su Cecopal a las 08.00 horas junto a los portavoces de los grupos municipales para hacer un seguimiento de la situación ante la alerta meteorológica por fuertes lluvias.

El consistorio ha suspendido todas las actividades municipales al aire libre y ha cerrado parques y jardines del municipio, así como instalaciones deportivas. También recomienda, a través de redes sociales, evitar desplazamientos innecesarios y a los vecinos de zonas próximas al río Vinalopó, que transcurre por este municipio, se les pide que estén atentos al cauce y que no retiren los vehículos de garajes subterráneos en caso de desbordamiento.

Por su parte, la Policía Local de Dénia ha explicado que se han cerrado en el municipio varias calles y caminos ante el aviso por lluvias, que en el litoral norte de la provincia de Alicante es naranja. En concreto, están clausurados Grupo San Andrés, Marineta Casiana, los caminos de la Bota, Llavador, Fondo y el barranco de l'Alberca.

Asimismo, el Ayuntamiento de Benidorm ha cerrado parques y jardines públicos y ha suspendido la actividad 'Kilómetro cultural' organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) prevista para este sábado.

CLASES

Un centenar de municipios de la provincia de Alicante no tienen actividad lectiva este viernes, entre las localidades que ya no tenían actividad docente este día 10, al incluirlo como festivo en el calendario escolar, y las que han decidido suspender las clases ante la alerta roja decretada en el litoral sur de la provincia.

Del mismo modo, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) han suspendido la actividad universitaria presencial en sus campus ante la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante activada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.