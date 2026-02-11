Los municipios de la Comunitat donde más ha soplado el viento esta madrugada

Archivo - Dos personas se refugian del viento en el paseo de la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento ha soplado con rachas muy fuertes de madrugada en la Comunitat y ha afectado principalmente a algunos municipios como Atzeneta del Maestrat, con rachas de 104 km/h y a Vilafranca, con 86.

A estas localidades les ha seguido el Aeropuerto de València, con rachas de viento de 82 km/h; Fredes, Morella y Bicorp, con 72; Benidorm, con rachas de viento de 71 km/h; Llíria, con 69; València, con 67; Alcoi, con 60; y Carcaixent y Villena, con 59.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta mañana por la tarde no comienza a amainar el viento. "Vamos a seguir hoy con rachas muy fuertes, con momentos de menos intensidad, y una nueva aceleración del viento esta tarde que se mantendrá la próxima madrugada", han apuntado las mismas fuentes.

Como consecuencia del viento, efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han atendido durante la noche tres servicios y los de Alicante han intervenido en dos incidentes.