Municipios de la Comunitat que fueron mirador excepcional del eclipse: playas, castillos, aplausos y actitud "ejemplar"

Asistentes contemplan el eclipse desde el Castillo de las 300 Torres de Onda (Castellón) - AYUNTAMIENTO DE ONDA

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Multitud de municipios de Castellón y Valencia se convirtieron este miércoles en un "mirador" único para contemplar el histórico eclipse solar desde fortalezas, playas y montes, en una tarde que se va a "recordar para siempre" y en la que hubo aplausos, ciencia, teatro y por lo general, un "comportamiento ejemplar".

Uno de los nueve puntos oficiales de observación fue el pequeño municipio valenciano de Aras de los Olmos (Valencia), donde se miró hacia el oeste desde el Cerrao Santo y la Higueruela. Miles de personas acudieron, con destacada presencia de turistas internacionales. Gente de muchos países y de todas las edades observaron el espectáculo solar desde el que estaba considerado como uno de los mejores lugares para disfrutarlo.

En Macastre (Valencia) el punto de observación era su castillo, una fortaleza de origen islámico emplazada donde antes se asentó un poblado de la Edad del Bronce. Para el Ayuntamiento, lo de este miércoles también fue "histórico".

El eclipse se vivió "con la emoción propia del evento y con la responsabilidad de acoger a miles de visitantes", ha valorado el Ayuntamiento de esta pequeña localidad en redes. "Al final, nos quedamos con las felicitaciones de quienes nos eligieron para disfrutar de este momento único junto a familia y amigos", ha añadido.

Otro punto de observación fue el de Utiel (Valencia), concretamente en La Celadilla, donde vecinos, visitantes y entusiastas de la ciencia se dieron cita para presenciar juntos un fenómeno único que convirtió la jornada "en un hito de participación" para el municipio, ha explicado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

El acto contó con la presencia del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, junto a diversos miembros de la corporación municipal, y el consistorio agradeció a todas las personas asistentes su "ejemplar comportamiento".

Y por supuesto, en la ciudad de València de ubicó un punto oficial de observación que reunió a cerca de 50.000 personas en la playa de la Malvarrosa. "¡Míralo, está ahí!", "¡qué bonito!", "¡es brutal!" son algunas de las expresiones que los espectadores lanzaron. También hubo aplausos e incluso algún asistente que celebró que, al terminar, celebró el momento al son de 'Total Eclipse of the Heart', de la recientemente fallecida Bonnie Tyler.

Un momento "histórico" que "hay que vivirlo", valoró la alcaldesa de València, María José Catalá, que también resaltó la normalidad con la que se desarrolló esta cita multitudinaria.

Además, cerca de 900 personas se acercaron al embarcadero de El Palmar y contemplaron el eclipse en un escenario singular, con el reflejo del sol entre las aguas de l'Albufera y barcas llenas de asistentes.

CASTELLÓN

En Peñíscola (Castellón), la jornada empezó accidentada porque un incendio declarado en un aparcamiento en una parcela afectó a 34 vehículos estacionados, a 200 metros del punto oficial de observación del eclipse.

Finalmente, más de 4.000 personas disfrutaron del eclipse en el punto de observación oficial. El municipio contó también con numerosas embarcaciones en su litoral desde donde se pudo contemplar el singular fenómeno astronómico, ha relatado el consistorio en un comunicado. Al punto de observación oficial asistieron el alcalde, Andrés Martínez, y otras autoridades como el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Onda (Castellón) fue otro de los puntos de observación oficiales y congregó a cerca de mil personas para contemplar el fenómeno desde el Castillo de las 300 Torres. "Se ha transformado en un precioso mirador con vistas al cielo para vivir un eclipse histórico", ha destacado su Ayuntamiento en redes sociales. Además, la asociación ondense L'Art de la Llum hizo una demostración sobre cómo fotografiar el eclipse. Fue "una tarde para mirar al cielo y recordar para siempre".

La cita congregó a a 1.000 personas en la fortaleza ondense, completando el aforo previsto para disfrutar del fenómeno desde un enclave patrimonial excepcional. Desde primera hora de la tarde, vecinos y visitantes accedieron de manera escalonada al recinto para ocupar las diferentes zonas habilitadas para la observación. El Ayuntamiento repartió a todos los asistentes gafas homologadas, material informativo con recomendaciones y consejos prácticos.

En Castelló de la Plana, con otro punto oficial en su playa, miles de personas asistieron a ver este momento histórico. La alcaldesa, Begoña Carrasco, recalcó que este fenómeno "ha servido para posicionar más aún a nuestra ciudad en el mapa turístico" "de manera muy especial ya que ha atraído al público en general pero también a un gran número de turistas 'cazaeclipses' y aficionados a la astronomía en general llegados de todo el mundo, lo que supone una gran noticia para nuestra ciudad".

Además, en la capital provincial, la compañía 'Te Falta Calle' ofreció un espectáculo. En el momento en que se inició la parcialidad, sobre las 19.30 horas, se inició un desfile desde las inmediaciones del Escenario Sol que recorrió el Parque Litoral hasta llegar al Escenario Luna, acompañando y animando a las miles de personas congregadas en las playas de Castellón en los momentos previos a la totalidad del eclipse. Después del fenómeno, se ofreció la obra de teatro 'Helios y Selene' creada para la ocasión.