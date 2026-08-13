Cornelles (AVA): "Entiendo a los cazadores de eclipses, cuando vives uno quieres seguir viviéndolo siempre"

Eclipse total de sol sobre el lago de l'Albufera de València - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), Jordi Cornelles, vive el día después del eclipse total de sol de este miércoles 12 de agosto aún con la emoción en la voz y en los ojos, en "shock" y con la "resaca" emocional de lo disfrutado. "Esto genera adicción, entiendo a los cazadores de eclipses buscando los sitios donde se producen porque cuando vives uno, quieres seguir viviendo siempre esto".

Así lo asegura, en declaraciones a Europa Press, tras haber descansado "algo" y después de un día "muy intenso de emociones". Parte del grupo de AVA estuvo en Aras de los Olmos y él, en concreto, en Cañada Vellida, un pequeño pueblo de Teruel donde las previsiones apuntaban a que se podría disfrutar durante veinte segundos más del fenómeno astrológico, y no se quiso perder ese tiempo extra, por poco que parezca. "Es el municipio que estaba más cerca de la centralidad de la totalidad", del eclipse, donde duró 1,40 segundos, entre "20/30 segundos más" que hacen que merezca la pena el desplazamiento.

"Estamos aún disfrutando del momento post-eclipse, que fue un evento mágico, espectacular, maravilloso... no hay palabras para describir lo que se siente, da igual que seas aficionado o no. El sol completamente tapado por la luna es una emoción intensa", explica mientras se emociona hasta las lágrimas.

Cornelles subraya que fue un espectáculo visualmente en sí brutal, más fascinante de lo que se ve en fotos y en televisión". "Al atardecer, contemplar la luz que se produce en ese momento, es una luz diferente y ver el momento de la totalidad... ver a simple vista cómo sobresalía del lado izquierdo del sol una protuberancia roja/rosácea de la corona no se suele producir, se suele ver en fotografía, en telescopio... pero a simple vista, se te hace corto, muy corto. Se pasa volando", resume.

El presidente de AVA/AstroAVA admite que, desde la asociación, a nivel científico no tenían entre sus prioridades hacer ningún estudio sobre el fenómeno. "No era nuestro cometido; ya en el siglo XXI tampoco se espera a los eclipses totales para ese estudio de investigación", afirma, porque eso ya se lleva a cabo desde los observatorios que están en órbita especializados en observación del sol.

"Lo que queríamos era vivirlo, sentirlo, emocionarlos y no estar pendientes de conseguir la mejor fotografía o video, sobre todo para los primerizos como yo, e imagino que para la mayoría de la sociedad", afirma, y añade que lo que buscaban era "gritar, abrazarse llorar y sentir el entorno". En concreto, cómo escuchas a los animales o dejas de escucharlos, cómo los cuervos dejaban de graznar, cómo a los ciervos se les oía berrear, los grillos o las chicharras paraban de cantar o los perros aullaban momentos antes.

PRÓXIMA CITA

Por eso, aconseja a aquel que pueda que "aproveche de verdad en 2027 para bajar al sur de la Península o al norte de África para volver a vivir esta experiencia porque merece la pena", ha señalado en referencia al próximo fenómeno, que compara con la sensación que experimenta cada vez que presencia una aurora boreal.

De hecho, personalmente ya tiene reservada estancia en Tánger para ese próximo eclipse de sol que va a durar casi cinco minutos y será "de los más largoS del siglo XXI". En Egipto, por ejemplo, la previsión es que llegue a casi siete.

"Eso es excepcional, así que los que quieran y puedan que lo intenten", ha dicho, al tiempo que ha reconocido la "suerte tremenda" que se ha tenido porque con la meteorología era "muy fácil" que hubiera nubes de evolución, pero en la mayoría de lugares por donde se prevía que se visualizara la totalidad se pudo ver.

Y tampoco deja de emocionarse con las Perseidas posteriores, que contempló en la localidad castellonense de Barracas, perfecta para ello por la oscuridad de su cielo. "Desde las 0.00 hasta las 3.00 se pudieron contemplar fácilmente unas cincuenta; veinte a la hora y algunas con unos trazos brillantes y espectaculares como colofón final a un día maravilloso", concluye.