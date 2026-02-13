Los municipios donde más ha soplado el viento esta noche en la Comunitat: hasta 38 km/h

Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento ha seguido soplando con fuerza esta noche en varios municipios de la Comunitat Valenciana y, en concreto, Morella ha alcanzado los 38 km/h, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

A Morella le han seguido algunas localidades como Alcoy, con rachas de 29 km/h; Chelva, con 28; y Xàtiva, con rachas de 20 km/h.

Efectivos de bomberos de Valencia han informado de que esta noche han tenido un servicio relacionado con el viento mientras que el resto de cuerpos municipales y provinciales no han tenido incidencas relevantes.