Los municipios valencianos se llenan de cultura este fin de semana con propuestas respaldadas por la Diputació

Cuentilandia - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los municipios valencianos vuelven a llenar sus agendas de cultura este fin de semana con actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Las propuestas están organizadas por los ayuntamientos y subvencionadas a través de las ayudas del SARC, servicio del área de Cultura de la Diputació de València, que tiene como finalidad apoyar las programaciones culturales municipales, según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

La programación para los días 4, 5 y 6 septiembre refleja la diversidad de la oferta cultural de los municipios y apuesta por llevar la cultura a plazas, calles, centros culturales y otros espacios públicos. Las actividades abarcan disciplinas como el teatro infantil y familiar, la música, la danza y las tradiciones populares, la artesanía, la gastronomía, el circo, la magia, la poesía y los espectáculos de humor.

Así, entre las propuestas del viernes 4 de septiembre destacan el taller gastronómico 'Cocina creativa con pasas' que acogerá Jarafuel, a las 11.30 horas, en el Local Amas de Casa. Por la tarde, Enguera ofrecerá, a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, el espectáculo familiar 'Momo', de Rebombori Cultural.

A las 17:30 horas, Bonrepòs i Mirambell acogerá en la plaça del Poble el taller gastronómico 'Minichef', de L'Altra Cuina - Cristina Bochons. También a las 18.30 horas, Meliana pondrá en escena en la plaça Major el espectáculo familiar 'Welcome & Sorry', de Ganso & Cía. En Alfafar, a las 19.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento, tendrá lugar un taller de artesanía de jabones artesanales. Las tradiciones valencianas tendrán una presencia destacada a partir de las 20.00 horas.

Ròtova acogerá una actuación de la Muixeranga de la Safor. A la misma hora, Atzeneta d'Albaida, en la plaça El Calvari, ofrecerá la actuación de la Rondalla i Danses La Comarcal. A las 21.00 horas, Salem llenará sus calles con los Gegants i Cabuts de la Escola de Danses de la Ribera.

La noche continuará con música en Alaquàs, donde a las 22.30 horas, en el parque del Roser, actuará Titana con una propuesta de música folk valenciana. Titaguas, a las 23.00 horas, acogerá el espectáculo pirotécnico Guardianes del fuego, a cargo de la Asociación Villarenca Amigos del Cuete. A la misma hora, Atzeneta d'Albaida, en la plaça El Calvari, ofrecerá el recital de poesía 'Poemes de la mitja lluna'. También a las 23.00 horas, la plaza de la Iglesia de Titaguas será escenario del espectáculo de magia 'Creer es poder', de Toni Bright.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

El sábado estará especialmente dedicado a las actividades familiares, sin olvidar la música, el teatro y las tradiciones populares. Uno de los ejemplos es la actividad que se llevará a cabo en Titaguas. A las 11.30 horas y en la plaza de la Iglesia, se desarrollarán los talleres 'Malabares... crear y jugar' y 'Montamos el circo', ambos a cargo de A La Lluna, Art i Entorn. A la misma hora, Bonrepòs i Mirambell, en la plaça del Poble, ofrecerá el taller de manualidades 'Haciendo huchas'.

Durante la tarde, Alfafar acogerá a las 19.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, el espectáculo infantil 'Cuentilandia i els seus contes', de Tramant Teatre. Las tradiciones populares tomarán las calles de Benifairó de les Valls durante la noche. A las 20.30 horas, sus calles acogerán un espectáculo de la Escola de Danses de la Ribera, y a las 21.00 horas tendrá lugar un pasacalles con los Dolçainers i Tabaleters de la Vall de Segó.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

El domingo continuará la programación cultural con propuestas para disfrutar en familia y actividades relacionadas con el circo, la ciencia, la artesanía, el teatro y las tradiciones. Entre estas actividades se encuentra, en Titaguas, el taller 'Astronáutica', en la Escuela de Ciencias Cosmofísica a las 11.30 horas. También en Titaguas, a las 12.00 horas, la plaza de la Iglesia acogerá el taller de artesanía 'Pintores en la cerámica'. A las 12.00 horas, Agullent ofrecerá en la Font Jordana el espectáculo familiar 'Bienvenido Nasferatu', de Ameba Teatre.

Por la tarde, Benissanó acogerá a las 18.00 horas una actuación de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Camp de Túria. A las 19.30 horas, Atzeneta d'Albaida, en la plaça El Calvari, ofrecerá 'Cada cassoleta la seua tapaoreta', del Grup de Teatre El Palmeral. Las tradiciones populares volverán a ser protagonistas a las 20.30 horas en Manuel, donde se celebrará una actuación de muixeranga por las calles del municipio a cargo de la Muixeranga de Xàtiva La Socarrà. Asimismo, en l'Alcúdia de Crespins, a las 23.30 horas, en la plaza Constitución, se celebrará un Festival del Humor con una propuesta de teatro para público adulto.

La agenda #SARCalspobles se actualiza periódicamente con la información disponible sobre las actividades que se desarrollan en los municipios con el apoyo de las ayudas del SARC a sus programaciones culturales. Dado que pueden producirse cambios en las fechas, horarios o propuestas, se recomienda consultar previamente con el ayuntamiento organizador para confirmar los detalles de cada actividad.