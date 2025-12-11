Un mural de los artistas Mawe y Xemayo homenajea a los perros de rescate de los Bomberos de València

Imagen del mural homenaje - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La Junta Municipal de Russafa ha inaugurado un nuevo mural urbano de los artistas Mawe y Xemayo que homenajea a los perros de rescate de los Bomberos de València. La obra, ubicada en el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montelivete, en la calle de Vicente Alcober Coloma, supone un "reconocimiento" a la labor de la unidad canina en tareas de búsqueda, emergencias y salvamento.

Los artistas urbanos Mawe y Xemayo son "dos referentes de la escena artística valenciana", que han plasmado en la fachada una composición que combina técnica, color y simbolismo para visibilizar el "papel fundamental" de estos animales y sus guías en intervenciones de alto riesgo.

Dentro del mismo proyecto, la Junta Munipal de Russafa ha impulsado un taller de arte urbano en el que ha participado alumnado del colegio Liceo Corbí, situado en el barrio. Las y los estudiantes participantes han podido colaborar directamente en el pintado del mural, aprender técnicas básicas de grafiti y conocer de primera mano el proceso creativo de los artistas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Como parte del encuentro, la unidad canina de los Bomberos de València se ha desplazado hasta el mural con varios de sus perros de rescate. El equipo profesional ha explicado a las y los jóvenes cómo trabajan en catástrofes, búsquedas de desaparecidos y situaciones de emergencia, así como la importancia del entrenamiento, la coordinación y el vínculo entre humanos y animales.

El grupo de bomberos ha agradecido públicamente este homenaje, y han subrayado que se trata de "un reconocimiento que también refuerza la visibilidad de una labor vocacional y muchas veces desconocida". La presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala Paula Llobet, ha destacado "el valor social y cultural de este tipo de iniciativas, que combinan participación ciudadana, educación artística y puesta en valor del espacio público".

"Este mural es un ejemplo de cómo el arte urbano puede transformar nuestros barrios y generar comunidad. Homenajea a quienes salvan vidas, implica a los niños en la creación artística y revitaliza un espacio que ahora será un punto de referencia para Monteolivete", ha señalado Llobet.

"ELEMENTO DINAMIZADOR"

La concejala ha recordado además "la firme apuesta de la Junta Municipal de Russafa por consolidar el arte urbano como elemento dinamizador". "Estamos impulsando proyectos que están cambiando la imagen de Russafa y Monteolivete: el concurso de arte urbano en persianas y comercios, la Liga Nacional de Grafiti en la calle de Pepita Samper, o los murales como el de la plaza de Sor Guillermina, que están devolviendo vida, color y orgullo a zonas que antes estaban degradadas. Hoy podemos decir que muchos rincones de estos barrios se han convertido en auténticas galerías al aire libre", ha asegurado.

Con este nuevo mural homenaje, la Junta Municipal de Russafa continúa desarrollando un programa de intervenciones artísticas que enriquecen el entorno urbano, fomentan la creatividad local y estrechan la relación entre el vecindario y sus espacios cotidianos.

"El tributo a la unidad canina de los Bomberos de València se suma a un conjunto de actuaciones que buscan humanizar la ciudad, impulsar la cultura y reconocer el trabajo de quienes prestan servicios fundamentales para la seguridad y bienestar de los valencianos", ha concluido la concejala Llobet.