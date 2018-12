Un mural para homenajear a Laura Luelmo y lanzar un mensaje de libertad

Publicado 19/12/2018 15:07:37 CET

Una de sus profesoras la recuerda "capaz de cruzar a cualquier lugar del planeta, sin límites para dedicarse a lo que quería"

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Profesores y alumnos del máster de Secundaria que cursó Laura Luelmo en València la han homenajeado este miércoles con un mural lleno de frases para "abrir los ojos" a las nuevas generaciones y lanzar un mensaje de libertad. "De camino a casa quiero ser libre, no valiente", reivindica uno de los lemas en recuerdo a la joven profesora asesinada hace unos días en El Campillo (Huelva).

A la iniciativa se han sumado jóvenes y estudiantes que no compartieron clase con ella pero también querían llamar a una sociedad más justa e igualitaria con este gesto. El tributo se ha llevado a cabo en el patio de la antigua Escuela de Magisterio del complejo de Monteolivete, donde se imparte el máster universitario oficial de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la Universitat de València (UV).

El mural, con lemas como 'No esteu soles', 'Ràbia', 'Jo no tem', 'Totes som Laura' o 'Com aneu a callar?' llevará su nombre y "servirá de recuerdo permanente de su paso por la Universitat", como ha manifestado la coordinadora de la especialidad en Dibujo, que fue profesora de Laura Luelmo, Mª Amparo Alonso, con el objetivo de que "los alumnos expresen sus sentimientos, porque el arte vincula el dolor y sirve como estrategia de lucha".

Esta profesora ha recordado en declaraciones a los medios el carácter bondadoso de Laura y su fuerte vocación: "Era bondadosa, siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y ya se veía esa vocación que tenía". "Sobre todo, era una persona valiente, capaz de cruzar a cualquier lugar del planeta sin limites para poder dedicarse a lo que ella quería: el arte y la educación artística", ha aseverado.

Como ejemplo, la coordinadora ha resaltado que Laura tuvo la posibilidad de elegir entre cursar una beca en Barcelona, Italia y México, y precisamente eligió este país "a pesar de los riesgos que todo el mundo le decía que estaba asumiendo".

"Es un acto de valentía con el que nos tenemos que quedar, pero también, a pesar de que ella destacaba que la mayoría de las personas son bondadosas, debemos estar atentas y precavidas, y atentos y precavidos, para poder denunciar cualquier situación machista y cualquier acto de violencia", ha reivindicado.

Bajo este prisma, la profesora ha llamado a transmitir con este mural colaborativo la "idea de compartir el dolor pero también la mirada positiva, con mensajes de 'Sin miedo' y sororidad entre las mujeres como 'Nos tocan a una, nos tocan a todas". En definitiva, "esta idea que debe prevalecer y quedarse aquí como testimonio para el recuerdo".

La idea surgió porque "las artes son la herramienta y el instrumento para hacer una lucha pacífica y sensibilizar a la sociedad para transmitir cuáles son los valores desde los que en la educación estamos invirtiendo".

"LO TENÍA TODO"

Otra profesoras, Carmen Mª Belmonte --de Arte y Audiovisual en el IES Lluís Vives de València-- ha destacado que Laura era "fantástica y estupenda; una delicia de chica, de mujer y de persona". "Lo tenía todo", ha manifestado, y ha recordado que "todo lo hacía con mucho cariño".

"El trato con los alumnos era muy dulce pero sabiendo estar en su lugar. Tenía un perfil de profesora clarísimo, si la hubieran dejado lo hubiera hecho muy bien", ha lamentado, para explicar que en el instituto han decidido sumarse al mural como una herramienta educativa contra la violencia machista para los alumnos.

Así, aunque en el homenaje han participado estudiantes que no la llegaron a conocer, esta profesora ha asegurado que "la empatía hace que hayan recibido el mensaje como si la conociesen, porque puede ser ella o cualquier otra de las alumnas". "Cualquiera está expuesto a una situación como esta, entonces es básico educar", ha enfatizado.

Entre los participantes, Ana Rodrigo, alumna de segundo de Bachillerato Artístico en el Lluís Vives, ha señalado que el minuto de silencio de este pasado martes no les pareció suficiente y han decidido sumarse para "parar este escándalo".

HARTAS DE NO PODER IR POR LA CALLE

Ella ha escrito en el mural tres lemas: 'Sin miedo, 'Respeto' y un símbolo prohibido. "Es básicamente decir 'ni una más ni una menos'; estamos hartas de no poder ir por la calle. Esta chica salió a correr y ahí ocurrió toda la tragedia; ya no podemos ni salir a correr ni ir a clase tranquilas ni volver a casa de fiesta ni nada de nada", ha lamentado, para recalcar "todo lo que por desgracia nos queda todavía para solucionarlo".

Otra de las alumnas, Laura, ha aprovechado un texto que había en el muro para estampar 'Jo no tem' y ha destacado que han pintado por la libertad: "Nos sentimos todas bastante asustadas cuando salimos a la calle a cualquier cosa, y es lo que no queremos".

"Y aunque cada vez parece que vayamos mejorando, luego pasa esto y parece que la lucha no sirve de nada. Pero intentamos aguantar para que no vuelva a pasar", ha manifestado, y ha descrito el arte como una de las mejores formas para expresar estos sentimientos y así "abrir un poco los ojos a la gente; al menos que lo piensen". También para "transmitir un poco de sororidad entre nosotras, porque eso también hace falta y cada vez lo estamos consiguiendo más. Espero que nos ayudemos entre nosotras más para que no vuelva a pasar".

En el acto de homenaje, la rectora, Mavi Mestre ha agradecido a los impulsores de la iniciativa y ha subrayado que "solamente desde la educación podremos erradicar cualquier tipo de violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres". "Solo desde el respeto entre todos los seres humanos viviremos en una sociedad más democrática e igualitaria, porque la desigualdad genera violencia', ha afirmado. El acto ha contado con una actuación musical a cargo de Isabel Piqueres, una de las compañeras de estudios de Laura Luelmo.

"Estamos enfurecidas y rabiosas, porque vivimos en una sociedad injusta, una sociedad que no respeta a las mujeres', ha aseverado esta chica, para recordar a Laura "por su vitalidad, la sonrisa constante, y la valentía que desprendía".