Un muro dividirá Velluters durante tres días para denunciar el impacto del turismo masivo

¿Qué pasaría si un muro atravesara el corazón de Valencia y separara a vecinas y vecinos de turistas? Esa es la pregunta que propondrá la exposición 'El Muro - Individuo Dividido', organizada por la asociación vecinal Amics de Velluters, que se podrá visitar del 3 al 5 de octubre en la calle Hospital, frente al Museo de la Seda de València.

La instalación denunciará la turistificación masiva y abrirá un espacio de empatía y diálogo entre quienes viven el barrio y quienes lo visitan. Durante tres días, la calle se verá partida en dos por un muro artístico de 30 metros.

Quien se acerque deberá elegir: caminar compartiendo la mirada de quienes habitan Velluters o seguir el camino de quienes llegan como visitantes. No habrá posibilidad de compartir el trayecto, lo que obligará a confrontar una realidad que, día a día, divide a la ciudad: los barrios se vacían de quienes viven en ellos mientras se llenan de turistas, explica la asociación.

Se trata de la primera vez que se desarrolla un proyecto de estas características en Velluters. La combinación de arte, denuncia y participación ciudadana permitirá a vecinos, visitantes y curiosos experimentar el espacio urbano desde una perspectiva completamente nueva, invitando a repensar el papel de la ciudad y su gente.

En medio de la separación surgirá un gesto simbólico: el "puente de palabras", una rendija que permitirá cruzar postales de un lado al otro del muro. Este acto invitará a escribir, imaginar y dialogar, reivindicando la empatía frente al silencio y la desconexión que provoca la turistificación.

DEVOLVER A VELLUTERS "LA DIGNIDAD DE SER UN BARRIO"

"El muro es un recordatorio incómodo: la turistificación masiva está expulsando poco a poco a quienes vivimos aquí --señalan desde Amics de Velluters--. No basta con que los turistas disfruten de la ciudad ni con que las instituciones lo contemplen desde la distancia. Necesitamos políticas valientes y decisiones conscientes que devuelvan a Velluters la dignidad de ser un barrio para vivir, no un decorado para consumir."

'El Muro - Individuo Dividido' no solo denuncia, sino que invita a reflexionar y a participar activamente en la construcción de una ciudad más justa y cercana para quienes la habitan.

La instalación estará abierta entre este viernes y el domingo durante todo el día, con entrada libre y gratuita. El proyecto se financia con el apoyo de vecinos de Velluters gracias a la subvención de participación ciudadana del Ayuntamiento de València.