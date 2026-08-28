Mus admite que el macrovertedero de Zarra no le "gusta" y garantiza que el Consell mirará "con lupa" todos los informes

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha admitido que el proyecto del macrovertedero previsto en el término municipal valenciano de Zarra, en el Valle de Cofrentes-Ayora, no le "gusta", al tiempo que ha garantizado que el Gobierno valenciano será "exigente" y mirará "con lupa" todos los informes.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes durante una visita a las obras de Metrovalencia en el tramo Alameda-Marítim antes de su reapertura, preguntado por si el Consell dará luz verde al mencionado macrovertedero.

Mus ha apuntado que la tramitación del mismo comenzó "ya hace mucho tiempo" y la normativa de entonces "determinaba que no hiciera falta la declaración de interés comunitario" y los trámites administrativos "eran más ligeros que en cualquier otro entorno". Pese a ello, ha defendido que el Consell ahora es "escrupulosamente exigente en cada uno de los informes" que ha reclamado.

"Estamos recabando los informes y, en base a lo que digan, actuaremos", ha avanzado el vicepresidente, que ha esgrimido que el Consell tiene que "cumplir el procedimiento", que está "reglado", por lo que tiene que "cumplir sus pasos".

En todo caso, ha reconocido: "A mí no me gusta el vertedero donde está y tiene una gran contestación social. Por lo tanto, vamos a ser exigentes, cumpliremos la ley, como no puede ser de otra forma, pero vamos a ser exigentes y a mirar con lupa cada uno de los informes para garantizar que no hay nada que perjudique al territorio en esa zona. Cumplimos los trámites, con lo que digan los informes actuaremos y en consecuencia resolveremos este tema".

"NO ME GUSTA LA SOLUCIÓN"

Martínez Mus ha concretado que en este momento se está en la fase de "reclamar informes sectoriales a todas las administraciones o entidades que tienen que opinar". "Pero ya avanzo que a mí no me gusta la solución que se ha planteado ni el proyecto", ha insistido.

Preguntado sobre qué condiciones tendría que tener ese vertedero para que al Consell le agradara, el vicepresidente tercero ha recalcado que no es "partidario" de estas instalaciones: "Nos gustaría que no llegara nunca nada a un vertedero. Las plantas de tratamiento y de reciclaje son la fórmula habitual, es en lo que estamos invirtiendo y los vertederos son la última solución".

Sobre este consorcio en particular y la zona del Valle de Cofrentes-Ayora, el responsable autonómico ha considerado que allí "faltan instalaciones y que todos los municipios que forman parte encuentren la manera de tratar los residuos de mejor manera, con tal de que no haga falta tener un vertedero de esas dimensiones".

"El objetivo es que no haya necesidad de hacer vertederos y, cuando haya, obviamente, la ubicación y las condiciones tienen que ser consensuadas con todos los ayuntamientos y los términos municipales que se puedan afectar y con todas las condiciones ambientales necesarias. Pero ya digo que lo deseable es que no tengamos que necesitar vertederos", ha expuesto.