Mus afea la "escasa" ejecución de las obras de la CHJ y Zulima Pérez responde que sus datos "no atienden a la realidad"

Archivo - Obras de reconstrucción en la pasarela del Carrer Convent de Paiporta (Valencia) por la dana del 29 de octubre de 2024. - DELEGACIÓN GOBIERNO CV - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha criticado este lunes el "escaso 4% de ejecución" en las obras en infraestructuras hidráulicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), mientras que la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha respondido que las cifras esgrimidas por el Consell "no atienden a la realidad" y ha defendido que el organismo ha ejecutado obras por 220 millones de euros.

Así lo han señalado durante el Foro Territorial 'Infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana', que ha organizado este lunes en València la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).

Durante la apertura institucional del acto, Vicente Martínez Mus ha expuesto las inversiones de la Generalitat para la recuperación tras la dana y para la prevención de inundaciones, con proyectos como los parques inundables, para seguir "un modelo de territorio multifuncional, preventivo e integrado para reducir riesgos y aumentar la adaptación territorial, social y ambiental".

Asimismo, Mus ha expuesto la movilización de 785 millones de euros en infraestructuras hidráulicas por parte de la Generalitat y ha afirmado que en la próxima década la administración autonómica invertirá 2.100 millones de euros para reforzar las infraestructuras y la logística de la Comunitat Valenciana hasta 2030.

En este marco, Mus ha lamentado "las grandes obras hidráulicas que el Gobierno de España sigue sin impulsar". "Ya lo hemos planteado, explicado y argumentado. Son obras urgentes que pueden salvar vidas. Pero la respuesta, de momento, sigue siendo un escaso 4% de ejecución del plan de obras de la CHJ, o lo que es lo mismo, la inacción", ha lamentado.

De la misma forma, ha pedido al Gobierno central que, tras recibir los 1.000 millones de la Unión Europea dedicados a sufragar el gasto de actuaciones de reconstrucción tras la dana, haga llegar parte de esos fondos a la Generalitat.

"LOS NIVELES EJECUTADOS SON MÁS ALTOS"

Al respecto, minutos más tarde, la comisionada del Gobierno ha manifestado durante su discurso que tanto el vicepresidente Martínez Mus como también el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la comisión mixta por la dana, exponen datos que "no atienden a la realidad".

"Teniendo en cuenta que el plan de la Confederación son 1.300 millones de euros, si ya hemos ejecutado 220 millones de euros, pues evidentemente esto supone ya más de un 20 por cien largos de proyectos ejecutados, y dejamos a otro lado toda la parte de proyectos que están ya licitados", ha expuesto. Zulima Pérez ha insistido en que "los niveles ejecutados son mucho más altos de los que se dan o hablan otras administraciones".

La comisionada del Gobierno ha indicado durante su intervención en el foro que las medidas de recuperación impulsadas por el Gobierno central "pretenden, sobre todo, reducir al máximo el riesgo de todos los municipios frente a una posible inundación Y se basan tres variables: reducir la exposición, reducir la vulnerabilidad y reducir la peligrosidad". Las obras que acomete el Ejecutivo central "no se limitan a reconstruir" sino que pretenden "mejorar" la resiliencia del territorio, ha subrayado.

Zulima Pérez ha querido poner "muy en valor el trabajo que ha realizado la CHJ" porque "se han finalizado ya las obras de emergencia, son más de 220 millones de euros en infraestructuras de emergencia en la cuenca del Júcar. Si tenemos en cuenta las de la cuenca del Segura también afectadas por la dana, serían unos 250 millones de euros ejecutados por parte de las confederaciones para la reconstrucción de la dana".

Por otro lado, la comisionada ha destacado también que "hay 60 millones destinados para la reducción de las vulnerabilidades en edificios y viviendas y 438,5 millones destinados a ayudas a entidades gestoras para abastecimiento y saneamiento.

Asimismo, ha señalado que se han movilizado "una serie de obras y actuaciones en los cauces por valor de 550 millones de euros". "De estas, ya hay una parte que está muy avanzada", ha asegurado.

A renglón seguido, Zulima Pérez ha explicado que ya está aprobado técnicamente el proyecto de adecuación del barranco de La Saleta, con un valor de 150 millones de euros, y que "en breve pasará por el Consejo de Ministros y muy en breve, por lo tanto, saldrá a licitación".

La comisionada ha asegurado que "se ha incrementado la capacidad hidráulica de los cauces, se ha reforzado la resiliencia del dominio público hidráulico y se ha mejorado la protección de los municipios frente a inundaciones".

"Con el trabajo que realiza la Confederación, en una situación igual, ya no tendríamos una lámina de agua como la que tuvimos. Actualmente ya no estaría y, cuando acaben las obras del plan de reconstrucción, todavía menos. En algunas zonas podría haber un desbordamiento muy fino, pero no pasaría lo que ha pasado", ha asegurado.

Asimismo, la comisionada ha subratado que el Gobierno central ha ejecutado más de 9.600 millones entre ayudas directas, capital avalado financiado y actuaciones directas". De ellos, 7.993 millones han sido ayudas y subvenciones para las personas y municipios.

A lo largo de su intervención, Zulima Pérez ha incidido en las actuaciones de reconstrucción en infraestructuras locales financiadas por el Gobierno central en las que se han valorado ya 1.009 memorias de proyectos por un importe total de 1.317 millones de euros.

POLO: "TRAMITAR UN PROYECTO ES UN SUPLICIO"

Durante la jornada, también ha intervenido en una mesa redonda el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que ha lamentado que "cada vez hay más gente que se opone a las infraestructuras" y "tramitar un proyecto es un auténtico suplicio".

Miguel Polo se ha referido a "la cantidad de alegaciones que se producen en los procesos de información pública" y ha señalado que "los procesos políticos no son simétricos". "Cuando se hacen políticas de reducir la administración, bajar impuestos, el proceso no es simétrico, cuesta mucho recuperar el personal de las administraciones", ha expuesto, y ha detallado que 2025 ha sido el primero en que la CHJ ha tenido una tasa de reposición positiva tras "15 años perdiendo personal". Polo ha aseverado que, "o pagamos más impuestos y se suben las tasas, o es imposible financiar el ciclo del agua".

En cuanto a las obras hidráulicas, Polo ha subrayado que ley del Plan Hidrológico Nacional de 2002 estableció que las competencias en los tramos urbanos de los cauces eran de las administraciones competentes en ordenación de territorio y urbanismo. "Eso todavía no ha calado", ha lamentado.

Respecto a las obras de riesgo de inundación, ha remarcado que la CHJ es solo competente de aquellas que están declaradas como de interés general del Estado, "que en el fondo a día de hoy no son tantas las que hay". También ha lamentado que el "sistema de financiación de la Ley de Aguas viene prácticamente del siglo XIX" y establece que "quien se beneficia es quien paga", por lo que ha llamado a cambiar el sistema.

El presidente de la CHJ ha indicado que también "se pierde mucho tiempo con los informes contradictorios" de las administraciones y ha explicado que en julio 2024 envió él mismo una carta a la Generalitat sobre el proyecto del desvío de La Saleta porque "determinados informes eran contradictorios entre sí y tenían que decir qué hacíamos". Así, ha reclamado que cuando se pida un informe a una administración "solo haya un pronunciamiento".