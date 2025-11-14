Mus afirma que las enmiendas de Vox a la RVI "se analizarán" y acusa a PSPV y Compromís de "hacer política" con la dana

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que las enmiendas de Vox al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) "merecen todo el tratamiento y se analizarán, como corresponde", y ha acusado a PSPV y Compromís, "los dos partidos principales de la oposición", de "utilizar la peor tragedia" vivida en los "últimos años" para "hacer política", en referencia a la dana del 29 de octubre de 2024.

De este modo lo ha expresado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Orihuela (Alicante), donde ha visitado las obras de mejora de una depuradora, al ser preguntado por los planteamientos de la formación presidida por Santiago Abascal, que pide, entre otras cuestiones, que se garantice a los beneficiarios de la ayuda "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país", así como "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". También exige que la ocupación de una vivienda sea considerada infracción "muy grave".

Sobre Vox, el vicepresidente segundo del Consell ha añadido que, "al final, es un grupo parlamentario que tiene la posibilidad de hacer" esas enmiendas y "como cualquier otro". "Y en otras ocasiones, negociamos cada una de las acciones que vienen de cualquier partido y, en este caso, con quien más veces apoya la actividad de gobierno, pues merecen todo el tratamiento y se analizarán, como corresponde", ha remarcado.

Por otro lado, al ser preguntado por el hecho de que PSPV y Compromís sostengan que las enmiendas de Vox a la RVI pueden suponer una reducción de derechos de las personas migrantes, Martínez Mus ha aseverado que esas críticas le merecen "pocos comentarios" porque, a su juicio, "durante el último año los dos partidos principales de la oposición" han "demostrado" que "no se han preocupado de las prioridades de los valencianos, sino de hacer política partidista y utilizar la peor tragedia" ocurrida en los "últimos años", en referencia a la dana, "para hacer política".