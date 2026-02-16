Mus alaba a Llorca y lo ve como mejor candidato para 2027: "Accedió en circunstancias difíciles y lo ha hecho fácil"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. - GVA

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado este lunes, preguntado por si considera que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sería el mejor candidato del PP a las elecciones de 2027, ha señalado que él cree que sí y ha resaltado cómo "accedió al cargo en unas circunstancias muy difíciles y lo ha hecho fácil".

"El señor Pérez, como le gusta a alguien que llamemos, ha demostrado sobradamente su capacidad, su actitud", ha resaltado, en un desayuno de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado Martínez Mus este lunes, y cuya presentación ha corrido a cargo del 'president' de la Generalitat.

Martínez Mus ha destacado que Pérez Llorca "consiguió el apoyo de las Corts de manera ejemplar y está desarrollando una labor de 'president' como si lo hubiera hecho toda la vida, como si llevase desde niño haciendo de presidente".

Por ello, él cree que "sí" sería el mejor candidato y ha asegurado que tiene "totalmente la confianza depositada en él, como él ha demostrado que la tiene en mí".

Por su parte, durante la presentación que ha pronunciado Llorca previa al desayuno protagonizado por Mus, el 'president' ha destacado la política directa que realiza el conseller, así como su vocación de servicio público y su capacidad para resolver problemas y ofrecer soluciones.