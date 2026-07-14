Mus defiende que la actuación en Metrovalencia el 29-O fue la "correcta" con los protocolos y la información disponibles

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus (i), durante las pruebas de circulación para recuperar las líneas de Metrovalencia, en la parada de metro Xàtiva, a 27 de noviembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que, en la noche del 29 de octubre en la que la dana golpeó Valencia, desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "se actuó de forma correcta, aplicando los protocolos vigentes y con la información de la que se dispuso en cada momento".

Así lo ha señalado, durante un acto de balance del primer año del Plan Endavant y tras la visita al nuevo puesto de mando de Metrovalencia, a preguntas de los medios sobre por qué no se interrumpió la circulación de metro el día de la emergencia.

El titular de Infraestructuras ha asegurado que FGV "actuaba siempre en relación a la información de la que disponía y en cada momento aplicaba el plan que había", incluidas algunas "restricciones del tráfico".

Martínez Mus ha señalado que se paralizó la circulación del servicio de Metrovalencia "cuando se comprobó que no se podía hacer sin generar peligro" y ha subrayado que "el resultado avala la decisión", porque "no hubo ninguna víctima ni entre los pasajeros ni trabajadores".