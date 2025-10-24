Mus espera colaboración del Gobierno en el proyecto de parques inundables para "prepararse" ante futuras danas

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. - GVA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha recalcado que espera la colaboración del Gobierno, concretamente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), en el proyecto autonómico de parques inundables para "prepararse" ante futuras danas, como la del 29 de octubre de 2024, y episodios meteorológicos extremos.

Así se ha expresado este viernes el conseller en declaraciones a los medios de comunicación en València, tras la visita de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al mencionar otras actuaciones en el entorno de l'Albufera.

El conseller ha enfatizado que esperan la colaboración del Gobierno en el proyecto de parques inundables, que "se trata de renaturalizar parte del itinerario que hizo el agua durante la riada", al tiempo que ha precisado que se trata de un objetivo "a medio plazo" en el que la Generalitat trabaja con 15 ayuntamientos "de forma individualizada".

"Esperamos fructificar en proyectos y ahí también esperamos la colaboración del Ministerio. Es la forma que entendemos de prepararnos mejor para el futuro, de aprender de lo vivido para preparar nuestra tierra para, si tenemos que vivir otros episodios parecidos (a la dana del 29 de octubre de 2024), que la ciencia dice que se nos van a repetir por desgracia más a menudo", ha manifestado el conseller.

Así, ha apuntado que los futuros parques inundables son "complementarios a las obras de encauzamiento que debe desarrollar el Gobierno y cuyo coste se estima en 150 millones de euros".

En relación a l'Albufera, ha resaltado el pacto alcanzado entre la Generalitat y los regantes sobre los aportes de agua al humedal, que era "un conflicto habitual". "Estamos muy orgullosos de haber conseguido eso, que nos garantiza los aportes de agua necesarios para l'Albufera", ha sostenido.