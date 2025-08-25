Mus, sobre una posible remodelación del Consell: "Lo podemos suponer porque Gan Pampols ya dijo que tenía fecha tope"

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que se puede "suponer o imaginar" una posible remodelación del Consell próximamente porque el vicepresidente segundo y titular de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, "ya dijo que tenía una fecha tope y cuando entendiera que había cumplido su trabajo se iría".

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios en Xàbia (Alicante), al ser preguntado sobre si cree que puede haber modificaciones en la estructura del gobierno valenciano y por si se ve como sustituto de Gan Pampols para ponerse al frente de la reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre, cuestión en la que no ha entrado. "El resto de la pregunta no me corresponde a mí responderla", ha apostillado.

"Yo entiendo que estamos para trabajar, trabajamos cada día al máximo de nuestras posibilidades, haciendo lo mejor que sabemos y podemos, y estoy seguro de que lo vamos a seguir haciendo mientras esté el vicepresidente o cuando deje de estar", ha zanjado el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.