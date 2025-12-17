Mus promete activar en 2026 todas las actuaciones del plan Endavant para "acelerar la reconstrucción"

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparece ante el pleno de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha prometido que el Consell prevé activar todas las actuaciones del plan Endavant en la primera mitad de 2026 para "acelerar la reconstrucción" tras la dana "y hacer más resiliente el conjunto de la Comunitat Valenciana".

En su comparecencia en Les Corts tras la remodelación del Consell, Mus ha celebrado que "por fin" el Gobierno haya decidido colaborar con la Generalitat y constituir una comisión mixta, como han acordado este miércoles el presidente Pedro Sánchez y el 'president' Juanfran Pérez Llorca, pero ha lamentado que llega "un año tarde" tras intentarlo con la ministra Sara Aagesen, su predecesora Teresa Ribera y la comisionada Zulima Pérez.

"Los valencianos no entienden esas repetidas negativas para mejorar la cooperación y colaboración institucional", se ha quejado, y ha reiterado el esfuerzo realizado por la Generalitat en la reconstrucción "sin recibir por parte del Gobierno central ayuda material ni económica".

Sobre el nuevo comisionado de la Generalitat, Raúl Merida, Mus ha indicado que contará con un equipo multidisciplinar para acompañar "desde el máximo respeto y proximidad" a los familiares de víctimas.

En materia de reconstrucción, ha avanzado que en enero se definirá el proyecto de parques inundables de València y que se están diseñando planes de ascensores y de rehabilitación de fachadas y de paisaje urbano, "siempre cumpliendo la normativa municipal".

Según ha apuntado, 171 iniciativas de las 343 previstas en el plan Endavant están en marcha o se han completado. Su objetivo es que en 2026 todas estén iniciadas para que el conjunto del plan esté activado un año después de su aprobación.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

En materia de energía, Mus ha apostado por "una política responsable" que garantice suministro estable con precios competitivos, soberanía energética y proyectos de inversión. Ha defendido el mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes junto a medidas de simplificación y digitalización para proyectos energéticos.

En medio ambiente, se ha comprometido a avanzar en la tramitación de la futura Ley de Agentes Medioambientales para reforzar su papel, junto a un nuevo acuerdo de condiciones laborales que está en tramitación.

Ha anunciado la elaboración de una nueva Ley Forestal, con "una profunda revisión y actualización del contexto jurídico", y ha prometido trabajar "sin descanso" en la prevención de incendios forestales mediante la construcción y reforma de 11 observatorios.

También se continuará avanzando en la declaración del parque natural de la Sierra Escalona y de la Devesa de Campoamor para "ponerlos a disposición de todos los valencianos", y se priorizará la modificación de los instrumentos de ordenación de l'Albufera para aumentar su protección.

Y ha indicado que en 2026 verán la luz dos planes integrales valencianos: el de residuos "para una política de residuo cero" y el de energía "para dar respuesta a los objetivos climáticos".

Por otro lado, seguirá la estrategia de frenar los deslindes, se desarrollará reglamentariamente la Ley de Costas y se desbloquearán 250 concesiones portuarias. El Plan de Ordenación de la Costa (POC), en consulta pública preliminar, prevé recomponer perfiles naturales de playas y dunas o implantar una red de parques litorales.

URBANISMO Y TERRITORIO

Martínez Mus ha recordado que la Generalitat está impulsando una nueva Ley del Suelo para agilizar y simplificar la gestión del territorio, con "la prioridad de ordenar el territorio antes de urbanizar".

Ha prometido aportar "claridad al uso del suelo no urbanizable, al establecer que en el común se permitirá lo que no esté prohibido y en el protegido solo lo expresamente autorizado". Paralelamente, ha avanzado una mayor flexibilidad para incorporar la colaboración público-privada o la gestión municipal, dando más peso a las licencias y con la declaración responsable como "título ordinario".

Y ha asegurado que, mediante la Agència Valenciana de Protecció del Territori, se podrán "desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión, rehabilitar barrios degradados y proteger el paisaje de manera uniforme".

NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL DE JABALÍES

Tras avanzar que en 2026 se aprobarán iniciativas "clave" de bienestar animal, Mus ha anunciado que el pleno Consell dará luz verde esta semana un decreto-ley para reforzar las medidas de control de jabalíes, que se sumará a las ayudas municipales de 900.000 euros.

Respecto al agua, ha destacado que se realizará "una inversión histórica" en depuración de 666 millones de euros cuatro años, 105 millones en 2026, año en el que se comenzará a materializar la mayor inversión de la entidad pública Epsar: la depuradora de Elx-Algorós.

"La Comunitat Valenciana es el territorio que más agua reutiliza de España y nuestro objetivo es pasar esta legislatura del 40% al 45%", ha reiterado. Otros objetivos de la Epsar para 2026 son la creación de 18 puestos de trabajo para cubrir las vacantes pendientes desde 2019 y la congelación de las tarifas del canon.

TRANSPORTE

En transporte, Mus ha avanzado que se renovarán contratos para reforzar frecuencias de varias líneas de autobús como la de la Marina Baixa, ya que ha asegurado que "el 95% de estas concesiones estaban totalmente caducadas".

También ha prometido impulsar el plan de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) 2026-2030, en el que destaca la futura estación intermodal de Alicante y la compra de nuevas unidades, y ha indicado que se avanza en el estudio informativo de las líneas 10, 11 y 12 de Metrovalencia o en los estudios para la expansión del TRAM d'Alacant.

En cuanto al aeropuerto de Castellón, ha resaltado el "doble récord" alcanzado en 2025 con más de 300.000 pasajeros y un total de 14 rutas, junto a las dos nuevas anunciadas para 2026 a Manchester y Bolonia.

Y, por otra parte, ha señalado que en 2026 se aprobarán dos decretos: el de el sector del taxi y las VTC y el de las nuevas tarifas.

GRUPOS

Entre las intervenciones de los grupos, Miguel Pascual (Vox) ha pedido a Mus que evite "escoramientos a la izquierda", le ha instado a exigir la "irrenunciable" ejecución de las obras hidráulicas, le ha advertido de que el Pacto Verde Europeo "no tiene cabida" si quiere sus apoyos y ha criticado que la vicepresidencia de Francisco José Gan Pampols era "únicamente una conselleria de teatrillo".

De su lado, Mª José Salvador (PSPV) ha reprochado a Mus las conclusiones de la auditoría de la Sindicatura de Comptes en materia de contratación de FGV en 2024, que recoge cuestiones como "fraccionamiento indebido" de contratos y "sobrecostes", y ha acusado al gobierno valenciano de hacer uso indebido de recursos públicos "en medio del caos" por la dana. Al margen de ello, le ha preguntado si gobierna "para lobbies y grupos de interés" y ha denunciado el balance "nulo" de obras públicas del Consell: "Su gestión es cero".

Y desde Compromís, Juan Bordera ha afeado al vicepresidente su "carrusel de anuncios" y le ha preguntado "qué tal está llevando que tengamos alertas rojas cada mes mientras gobierna con aquellos que niegan la causa del aumento de estos fenómenos", en alusión a Vox. Y Mª Josep Calabuig ha denunciado que en FGV "nunca ha habido tantos problemas" como ahora: "Está jugando con la vida de las personas".