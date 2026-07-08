El Museo de Bellas Artes suma la donación de una pieza de Madrazo para nutrir su colección de pintura del Romanticismo

El Bellas Artes nutre su colección de pintura del Romanticismo con la donación de una pieza de Madrazo - GVA

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) "llena" una "laguna" en la colección de pintura del Romanticismo de la institución con la donación por parte de la Asociación de Amigos del MuBAV de una pieza del pintor Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894).

La obra, --que se incorpora a la colección de pintura española del siglo XIX de la institución-- se ha presentado este miércoles en la sede del museo y ha contado con la presencia de su director, Pablo González Tornel; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y de la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de València, María José Navarro Toledo.

Se trata del 'Retrato de Mercedes de Sessé y Llano', óleo sobre lienzo (55 x 45 cm) realizado en 1858, que ha sido adquirido por la asociación a un coleccionista particular por un importe de 27.500 euros.

La retratada, de unos 6 años, aparece de medio cuerpo, ligeramente girada hacia su derecha, vestida a la moda isabelina del momento y con el rostro de facciones suaves mirando fijamente al espectador de manera directa y serena. La protagonista se sitúa en un paisaje exterior de vegetación difusa y un celaje en tonos azules y grisáceos que se aclaran detrás de la efigiada para dar profundidad.

En el acto, Marta Alonso ha destacado que la labor realizada por la entidad y ha puesto en relieve su "afán de cuidar, poner en valor y hacer más grande este museo". "Gestos altruistas como este demuestran el firme compromiso de la sociedad civil con la conservación de nuestro patrimonio, permitiendo que la obra de un artista cumbre del retrato romántico español esté desde hoy al alcance de todos los ciudadanos y visitantes de la Comunitat Valenciana", ha concluido.

Por su parte, González Tornel ha indicado que este retrato de Madrazo "llena una laguna en la colección de pintura del Romanticismo del Museo". "Lo mejor de la obra tardía de Ingres impregna este lienzo muy cercano al retrato de la condesa de Vilches del Museo del Prado", ha añadido el director.

Asimismo, ha agradecido que "la Asociación de Amigos del Museo vuelva a dar un ejemplo de generosidad y filantropía" y ha resaltado el trabajo "constante" de la asociación a lo largo de estos años que ha permitido nutrir la colección del museo.

Por su parte, la presidenta de Amigos del MuBAV ha señalado que Madrazo es "uno de los grandes nombres de la cultura española del siglo XIX" cuya "técnica, elegancia y dominio del dibujo lo colocan entre los brazos indiscutibles de nuestro arte".

"UN PEDACITO DE HISTORIA DEL ARTE"

María José Navarro ha subrayado que esta donación permite "devolver a la provincia un pedacito de historia del arte" para que "pueda ser visto, estudiado y disfrutado por todos", y "reafirmar el compromiso de nuestra asociación".

"Creemos que los museos viven gracias a la sociedad que los visita y una de nuestras obligaciones es aumentar los fondos del museo y procuramos hacerlo cada vez con más altura", ha apuntado la presidenta, quien ha asegurado que con esta donación se da "un paso más".

Esta es la tercera obra de Federico de Madrazo que pasa a formar parte de las colecciones del pintura del siglo XIX del MuBAV, tras el 'Retrato de caballero con bastón', realizado hacia 1840 y que ingresó con la donación Orts Bosch en 2004, y el 'Retrato de la baronesa de Spínola', de 1875, que fue adquirido por la Generalitat el pasado año.

La obra se suma al elenco de pinturas donadas por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de València desde 2021 para enriquecer los fondos del centro, seis hasta el momento, como los dos cobres temas bíblicos del flamenco Pieter van Lint, o los lienzos de artistas como Ramón Martí Alsina, Cecilio Pla, José Pinazo Martínez o Manuel Benedito.

MERCEDES DE SESSÉ Y LLANO

La protagonista de la obra es Mercedes de Sessé y Llano (15 de febrero de 1869), única hija del político y diplomático chileno José María de Sessé y Prieto y de su esposa Matilde de Llano y Dotres, hermana a su vez de la condesa de Vilches, Amalia de Llano y Dotres, escritora de novelas que fue retratada también por Federico de Madrazo en la conocida pintura conservada hoy en el Museo Nacional del Prado.

La obra que desde ahora forma parte de los fondos del MuBAV fue realizada en 1858, y corresponde al período en que Federico de Madrazo ya ha sido nombrado, en 1857, primer pintor de cámara y profesor de Colorido y Composición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se trata de la etapa de mayor calidad del pintor, cuando retrató a la alta sociedad de la época ávida de efigies de estética preciosista y romántica.

En un contexto en donde la fotografía ya se difunde gracias a los daguerrotipos, el retrato de medio cuerpo de la niña Mercedes de Sessé y Llano sobresale por la refinada elegancia y finura en la pose de la retratada, clara influencia de Jean-Auguste-Dominique Ingres.

La pieza destaca por la sencillez, naturalidad y por ese aire de serenidad presente en el ambiente, dejando a un lado lo expresivo. La pintura está delimitada por el marco original en óvalo decorado con motivos florales en relieve en las esquinas.

FEDERICO DE MADRAZO (1815-1894)

Federico de Madrazo y Kuntz fue una de las figuras más influyentes del arte español del siglo XIX, célebre por liderar el movimiento del retrato romántico cortesano. Nacido en Roma en el año 1815 en el seno de una ilustre dinastía de creadores, creció inmerso en un entorno de alta erudición artística bajo la tutela de su padre, el pintor neoclásico José de Madrazo.

Tras trasladarse a Madrid, demostró un talento precoz que le permitió ingresar como académico de mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con apenas dieciséis años. Su formación cosmopolita se consolidó en París de la mano del maestro Ingres y posteriormente en Roma, donde absorbió las corrientes europeas que moldearían su sofisticado estilo pictórico.

A su regreso a España, se convirtió en el retratista predilecto de la aristocracia, la burguesía y la corona, logrando el prestigioso nombramiento de primer pintor de cámara de la reina Isabel II.

Su pincel inmortalizó a las personalidades más destacadas de la época con un virtuosismo técnico excepcional, un dibujo impecable y una gran sutileza psicológica.

Obras emblemáticas como el retrato de la condesa de Vilches o el de Gertrudis Gómez de Avellaneda reflejan su dominio absoluto de las texturas, la elegancia formal y el romanticismo contenido. Aunque cultivó también la pintura histórica académica en sus inicios, fue su producción retratística la que le otorgó fama internacional duradera.

Además de su faceta creativa, desempeñó un rol político y cultural crucial en la gestión institucional del patrimonio artístico nacional. Ejerció de manera brillante como director del Museo del Prado durante dos extensos períodos históricos independientes y lideró la Academia de San Fernando como su máxima autoridad institucional.

A través de su prolongada labor docente y de sus rigurosos cargos administrativos, modernizó las enseñanzas oficiales del arte en España. Fallecido en Madrid en 1894, su vasto legado artístico e histórico perdura custodiado en diferentes instituciones museísticas nacionales.