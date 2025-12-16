El Museo de Bellas Artes de València abraza la "diversidad" en 2026 con Rubens, Palomino, María Magdalena y el siglo XX

El Museo de Bellas Artes de València presenta la programación de 2026 - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València propone en su temporada 2026 una programación "particularmente diversa" que permitirá al visitante "recorrer en sus salas una gran cantidad de siglos" con cuatro exposiciones temporales, desde la forma en la que "el barroco más escenográfico" representó a una María Magdalena como símbolo de redención hasta el arte figurativo del siglo XX tras la Guerra Civil, pasando por una monografía de Antonio Palomino y las influencias de Rubens.

Así lo ha explicado el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, en la presentación de la nueva temporada del museo, acompañado de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso.

González Tornel ha destacado que la programación de este año "se mueve entre dos conceptos muy distintos y abarca cronológicamente un abanico muy amplio", tocando el renacentismo, el barroco y llegando "hasta prácticamente hace unas décadas".

Además, pretenden, por un lado, poner en valor la riqueza de la propia colección del museo y al mismo tiempo "hacer posible que vengan a València obras de primer nivel que habitualmente no pueden verse en esta tierra".

Siguiendo esta hoja de ruta, abrirá a temporada 'Tiempos Modernos' del 10 de marzo al 31 de mayo con la colección contemporánea del museo; después se explorará la figura de Antonio Palomina en una exposición monográfica que conecta con su impronta en la ciudad, del 18 de junio al 20 de septiembre; el 2 de julio y hasta el 4 de octubre, la pinacoteca indagará en cómo Rubens llegó a ser un genio de la pintura y, finalmente, se pondrá una mirada barroca en María Magdalena, del 29 de octubre al 14 de febrero de 2027.

La secretaria autonómica de Cultura ha agradecido el "compromiso y visión" del director Pablo González Tornel a lo largo de los años para posicionar a un museo que quiere ser "referente nacional e internacional". "Todos creemos en el potencial del museo y voy a apoyarlo en cada momento que sea necesario", tanto con su presencia en las presentaciones como para "atender las necesidades" de la institución, ha asegurado Marta Alonso.

TIEMPOS MODERNOS

La primera exposición propone un viaje a través de la pintura valenciana o vinculada a València desde la década de los cuarenta a los setenta del siglo XX. El museo quiere exponer "una parte de la colección que habitualmente no se ha expuesto", las piezas adquiridas por el Estado para el museo a partir del diglo 1968 bajo la dirección de Felipe Garín Llombart, antes de la creación del IVAM, cuando la institución "estaba llamada a ser referente de la historia del arte desde el principio hasta el final", ha explicado González Tornel.

Comisariada por el director del museo, 'Tiempos modernos' se centra en cincuenta obras de la propia colección del MuBAV, creaciones de la generación artística surgida de las cenizas de la Guerra Civil Española a través de una serie de personalidades de primer orden, como Eusebio Sempere, Equipo Crónica, Juana Francés, Manuel Hernández Mompó o Jacinta Gil, entre otras, que personifican la evolución de las artes en la España del siglo XX.

"Todas estas piezas se han puesto a punto para mostrar una parte de la colección cada vez más rica" tras las últimas adquisiciones y donaciones de particulares, y que "es importante mostrar al público para reclamar su relevancia dentro del discurso del Bellas Artes", ha señalado su responsable.

CONECTAR CON LA VALÈNCIA DE ANTONIO PALOMINO

Ya en junio, el Museo de Bellas Artes acogerá 'Antonio Palomino y el otoño del Barroco', comisariada por el historiador del arte José Riello (Universidad Complutense de Madrid), que analiza la figura de este pintor y tratadista cordobés, autor de los portentosos programas decorativos de la iglesia parroquial de San Juan del Mercado y de la Basílica de la Virgen de los Desamparados durante su estancia en València entre 1699 y 1704.

González Tornel ha resaltado que esta exposición es "particularmente pertinente en este momento en el que gracias a la labor de Hortensia Herrero se está recuperando esa idea de ciudad Palomino de finales de s.XVII y s.XVIII", con la reciente recuperación de los Santos Juanes. La intención es que "cualquier persona pueda recorrer a Palomino en muchas partes de la ciudad", incluyendo el Bellas Artes.

Con motivo del tercer centenario de la publicación del segundo volumen de su tratado 'Museo pictórico y escala óptica' (1715-1724), esta es la primera exposición monográfica dedicada a la obra de Palomino y lo hace en toda su complejidad, pues en ella se combinan pinturas, dibujos y estampas, producción literaria y teoría pictórica.

'RUBENS, EL FLORECIMIENTO DE UN GENIO'

La tercera exposición temporal de este año es "la más ambiciosa en sentido geográfico", ha apuntado González Tornel, comisariada por la directora del Instituto Moll-Centro de investigación de Pintura Flamenca, Ana Diéguez-Rodríguez, quien "ha desarrollado un proyecto fascinante sobre Rubens antes de Rubens, que analiza la formación que le convirtió en el pintor más importante del mundo en la década de los años 20 del siglo XVII", según el director.

La genialidad de Rubens no apareció de la nada, sino que se fue fraguando poco a poco. Su talento era innato, pero sin un ambiente que lo propiciara y un contexto que lo estimulara poco se podía hacer, salvo convertirse en un artista diestro. Rubens llegó a ser Rubens por una serie de circunstancias y de actores que se cruzaron en su camino que esta exposición quiere destacar.

La exposición abarcará desde el ambiente que el maestro flamenco vivió y respiró en Amberes en el último cuarto del siglo XVI, hasta 1621, año del fallecimiento del archiduque Alberto de Austria, y el comienzo de una nueva etapa política en Flandes. Es en este marco en el que se va a presentar la obra de Rubens y sus coetáneos.

MARÍA MAGDALENA, NI SANTA NI PECADORA

La temporada se cerrará con otra muestra comisariada por Pablo González Tornel, que estudia la figura de María Magdalena y la manera de proyectarse en el arte Barroco mediterráneo. El experto considera que las pinturas, a través de ella, "trasladan conceptos fundamentales para entender el mundo de los siglos XVII y XVIII, los anhelos, deseos y suelos de mucha gente", ya que María Magdalena se convirtió en "símbolo de que cualquier error podía ser subsanado", una idea que originó "uno de los enfrentamientos más importantes de catolicismo y protestantismo".

A través de cerca de 70 piezas, se propone también una reflexión sobre los roles asignados a la mujer en la historia de las artes visuales. Se convirtió, a través de su imagen, en la muestra visible de que se podía ser muy hermosa y a la vez prescindir de los hombres.

REURBANIZACIÓN

Durante la rueda de prensa, a preguntas de los medios sobre la información publicada por Levante-EMV que señala que el Ministerio de Cultura considera que el proyecto de reurbanización ha quedado obsoleto y que se licitará uno nuevo, Pablo González Tornel ha señalado que están "continuamente en comunicación con todas las partes implicadas" y que "lo que se trata es de intentar echar una mano" para que cualquier cuestión se solucione "lo más pronto posible".

La secretaria autonómica ha señalado la necesidad de "tener un continente espectacular" para toda la programación presentada y que "esto sea una realidad lo más pronto posible". "Vamos a estar respetando sus decisiones y al mismo tiempo instándoles a que sea lo más breve posible", ha asegurado.