El Museo de Bellas Artes de València celebra la 'Noche en el jardín del Museo ' en el marco de Design Fest

Museo Bellas Artes - GVA

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) celebra este lunes 28 de septiembre la 'Noche en el jardín del Museo 2026' en el marco de la València Design Fest con una exposición de las firmas valencianas Gandia Blasco, Greenarea, LZF Lamps y Neolith que reúne arte, diseño y gastronomía.

Por quinto año consecutivo, el Bellas Artes de València abre sus espacios no expositivos al diseño contemporáneo mediante un proyecto efímero que aborda una temática, una tendencia o una corriente de pensamiento procedente de esta disciplina. Todo ello mediante un planteamiento que establece un vínculo entre la institución como depositaria de la historia del arte y el diseño contemporáneo como proyección actual de la tradición artística, según ha explicado el museo en un comunicado.

En esta quinta edición, el claustro del edificio Pérez Castiel y el Patio de la Fuente de los Niños acogen una intervención conjunta de Gandia Blasco, Greenarea, LZF Lamps y Neolith en la que mobiliario, vegetación, iluminación y piedra se integran con la arquitectura histórica para configurar una nueva atmósfera.

Desde los accesos al museo, diversas composiciones vegetales acompañan al visitante a lo largo del recorrido y conectan los distintos espacios de la propuesta expositiva.

La edición de este año incorpora, además, una pieza audiovisual creada con inteligencia artificial que recrea un universo imaginario inspirado en los antiguos códices. A través de formas orgánicas en constante transformación, la obra integra los lenguajes creativos de las cuatro firmas participantes y fusiona materia, objeto y paisaje en una única composición.

La intervención propone una reflexión sobre las relaciones entre patrimonio, arte, diseño y tecnología, así como sobre los vínculos entre lo construido y lo natural, entre lo tangible y lo imaginario. La instalación podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre en el horario habitual del museo.

Asimismo, la inauguración de la 'Noche en el jardín del Museo 2026', que tendrá lugar este lunes a partir de las 20.00 horas, incluirá una propuesta gastronómica concebida para complementar la experiencia cultural y sensorial del público.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana y Feria Hábitat València, certamen que se celebra del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026.