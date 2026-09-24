El Museo de Bellas Artes de València organiza el SAM, un seminario anual para investigar sus fondos

I Seminario Anual del Museo de Bellas Artes de València. - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV), custodio de uno de los patrimonios artísticos más relevantes de España, crea el 'Seminario Anual del Museo de Bellas Artes de València' (SAM) para investigar sus fondos.

Esta nueva plataforma nace como un espacio de estudio "riguroso" concebido para "profundizar en el conocimiento de sus colecciones y generar nuevas lecturas científicas", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El seminario abre sus puertas a toda la ciudadanía con sesiones de acceso libre y gratuito para el público, que se desarrollan hasta este viernes en el salón de actos del museo. El objetivo central del SAM es "conectar" la investigación académica con el público del Bellas Artes.

El conocimiento decantado por especialistas de "reconocido prestigio" no se quedará solo en el ámbito académico sino que revertirá "directamente" en el visitante general a través de la renovación de las cartelas museográficas de las piezas estudiadas, transformando y enriqueciendo la experiencia del visitante frente a la obra.

El director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, ha indicado que un museo se define por su colección, que debe ser siempre investigada y difundida. "El Consejo Internacional de Museos señala la excelencia científica como una de las obligaciones de los mismos y este seminario muestra las densas relaciones del Bellas Artes con las universidades y museos españoles", ha afirmado.

La primera edición del seminario articula su discurso en torno a tres grandes arcos temporales que reflejan la riqueza ininterrumpida de la colección del Museo de Bellas Artes de València: del Medievo al Renacimiento, del Barroco al Tardobarroco, y de Goya a las Vanguardias.

En cada uno de estos bloques se analizarán en detalle cuatro piezas, procedentes tanto de los fondos fundacionales de la institución como de legados y adquisiciones recientes. Para ello, el SAM ha reunido a un grupo de investigadores procedentes de universidades, museos e instituciones públicas y privadas, coordinados por la historiadora del arte e investigadora Gloria Martínez Leiva.

Cada ponente ha seleccionado aquella pieza que considera su particular 'obra maestra' dentro de la colección permanente del MuBAV, demostrando que es también la "mirada erudita y la sensibilidad" del historiador la que termina por consagrar el valor de una pieza.

En la primera de las áreas, 'Obras maestras del Medievo al Renacimiento', los investigadores participantes son Matilde Miquel (Universidad Complutense de Madrid), Mercedes Gómez-Ferrer (Universitat de València), Macarena Moralejo (Universidad Complutense de Madrid), y Leticia de Frutos (Ministerio de Educación, FP y Deportes).

En esta área se analizarán singulares obras del Bellas Artes como el 'Retablo de San Martín', de Gonçal Peris; la 'Anunciación' de Jaume Baçó; 'María Magdalena', de Giovanni Bizzelli; y el 'Tríptico de la Pasión' de El Bosco.

En la segunda sesión, dedicada a las 'Obras maestras del Barroco al Tardobarroco', intervendrán Ana Diéguez-Rodríguez (Instituto Moll), David García Cueto (Museo Nacional del Prado), Gloria Martínez Leiva (InvestigArt), y Javier Jordán de Urríes (Patrimonio Nacional).

Las obras que se estudiarán en esta ocasión son la 'Virgen de Cumberland', de Rubens; el 'Retrato de Cosme II de Medici', de Cristofano Allori; el 'Autorretrato' de Velázquez; y 'La Inmaculada Concepción' de Mariano Salvador Maella.

Finalmente, en la sesión dedicada a las 'Obras maestras de Goya a las Vanguardias' participarán el investigador independiente José de la Mano, Amaya Alzaga (UNED), Javier Pérez Rojas (Universitat de València), y Pedro J. Martínez Plaza (Museo Nacional del Prado). Pablo González Tornel cerrará las intervenciones e impartirá la conferencia de clausura.

Las obras presentadas en esta sesión final serán el 'Retrato de Francisco Bayeu', de Goya; el 'Retrato de señora vestida de negro', de Raimundo de Madrazo; 'La siega del arroz en la Albufera', de Antonio Fillol; y 'Yo soy el pan de la vida', de Joaquín Sorolla.

Con esta convocatoria inaugural, el Museo de Bellas Artes de València inicia una trayectoria de debate científico sostenida sobre la excelencia académica. Aunque esta primera edición se centra en el concepto de 'obra maestra', las próximas citas anuales explorarán la colección permanente desde otros prismas, como épocas concretas, géneros determinados o problemáticas específicas.