El Museo de Bellas Artes de València recibe más de 250.000 visitantes en 2025, el 59% turistas extranjeros

Visitantes en el Museo de Bellas Artes de València - GVA

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha recibido un total de 250.949 visitas en su sede de la calle San Pío V durante 2025 a su colección permanente, las exposiciones temporales y las actividades programadas, lo que supone un incremento del 5 por ciento respecto a la cifra de público del año anterior, que ascendió a 239.504 personas.

Los meses con más afluencia de público han sido los correspondientes a mayo, con un total de 22.871 visitantes; octubre, con 25.049; y noviembre, en el que han visitado el centro 26.437 personas. El último trimestre de 2025 es el período más concurrido del año, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En cuanto al origen geográfico, un 41% de visitantes proceden de España, mientras que el 59% corresponde a turistas extranjeros de países como Italia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Holanda, entre otros. El público visitante de la Comunitat Valenciana se sitúa en un 76% del total del nacional, "lo que confirma una vez más la fidelización del público local".

Según la Generalitat, estos datos "subrayan el impacto de las actividades y exposiciones programadas por el MuBAV, que consolida así su condición de referencia nacional en materia de museos y difusión cultural".

El Bellas Artes ha alcanzado el cuarto de millón de visitantes, una cifra notable, pero que sigue permitiendo el disfrute de la colección permanente "sin masificaciones de público". Tras un crecimiento del 150% en los últimos cinco años, la institución quiere alcanzar "una cierta estabilización que permita garantizar la calidad del servicio en la visita del público".