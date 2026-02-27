El Museo de Bellas Artes de València suma a su colección 'El matador Pepillo' de Zuloaga

La Generalitat adquiere 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València - GVA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha incorporado a sus colecciones de pintura española de los siglos XIX y XX una nueva obra del pintor Ignacio Zuloaga (1870-1945). Se trata de 'El matador Pepillo', un óleo sobre lienzo (198 x 91 cm) realizado en 1908, que ha sido adquirida en el mercado de subastas por la Generalitat para los fondos de la pinacoteca.

La pintura ocupa un lugar "especialmente significativo" dentro de la trayectoria de Ignacio Zuloaga porque condensa, con una claridad poco frecuente, los principios estéticos, ideológicos y formales que articulan su pintura madura basada en la tradición de Goya, El Greco y Velázquez, recalca la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Realizada en el contexto de sus años de consolidación internacional, 'El matador Pepillo' se inscribe en la serie de retratos de figuras populares que el pintor desarrolló a partir de la primera década del siglo XX. La obra fue expuesta en la Hispanic Society of America en 1909 y obtuvo un gran éxito.

Obras como 'El enano Gregorio el Botero' (1908), 'Las brujas de San Millán' (1907) o 'El Cristo de la Sangre' (1911) evidencian el interés de Zuloaga por los márgenes sociales, lo ritual y lo arcaico, configurando una imagen de España alejada del pintoresquismo complaciente.

Desde el punto de vista formal, la pintura responde a las constantes del lenguaje de Zuloaga: composición cerrada, fondo austero y una paleta dominada por tierras, negros y rojos profundos, con una pincelada firme, contenida, y un dibujo que estructura la figura con una voluntad de permanencia que remite directamente a la tradición barroca española, en particular a Velázquez y Ribera.

La obra de Zuloaga, junto a las recientes adquisiciones de obras de Francisco Iturrino o Vázquez Úbeda, completa la colección pictórica de los siglos XIX y XX del Museo de Bellas Artes de València y crea uno de los conjuntos más elocuentes para comprender la modernidad artística en España.

Zuloaga dialoga en el Bellas Artes con obras de artistas valencianos como José Benlliure, Ignacio Pinazo o Joaquín Sorolla, quienes también protagonizaron un momento artístico tendente a fijar tipos humanos y escenas que funcionan como imágenes identitarias.

Con la adquisición de esta nueva obra por la Generalitat la colección pictórica de los siglos XIX y XX del Museo de Bellas Artes de València "avanza para convertirse en una de las mejores colecciones de arte contemporáneo español", subrayan.